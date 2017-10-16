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    Logitech z533: Kapsamlı bir inceleme

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Oturma odasını bir sinema salonuna çeviren ses sistemi düşünün. Logitech'in dikkat çeken ürünlerinden biri olan Logitech z533 bu anlamda öne çıkıyor. Peki hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Türkiye'de kaç TL'ye satılıyor?

    Logitech Z533, 2+1 yapıya sahip bir ses sistemi. 2 x 15W ses çıkış gücüne sahip olan uydulara sahip olan Logitech Z533 ses sisteminde, 30W çıkış günü sunan bir woofer yer alıyor. Toplam RMS değeri ise 60W. 2 adet 3.5 mm girişine sahip olan ses sisteminde, 1 adet RCA bağlantı portu ve 1 adet kulaklık jakı kullanılmış.

    Z533'ü televizyon eşliğinde kullandık; sonuç ise gayet başarılıydı. Şık bir tasarıma sahip olan Logitech Z533 ses sistemi, özellikle uyduların şık görüntüsü ile her türlü ortamda kullanılabilir bir yapıya sahip. Uydu başı ağırlık 525 gram seviyesinde iken woofer kabininin ağırlığı ise 4 kg civarında. 
    Logitech z533: Kapsamlı bir incelemeKablolu kumanda yapısı ise güç, ses ve bas kontrollerinin yapılmasını sağlıyor. Bu kumandanın uzun kablosu ise rahat bir kullanım sunuyor. 

    Logitech Z533 ses sistemi ile gelen bluetooth adaptörü ise bu ses sistemine kablosuz ses sistemi deneyimi ekliyor. Bu aksesuar üzerinden bluetooth destekli tüm cihazları üzerinden ses aktarımı yapılabiliyor.

    Ürün hangi cihazlarla tam uyumlu çalışıyor? 

    Bilgisayar

    Akıllı telefon

    Tablet

    Televizyon

    MP3 çalar

    Oyun Konsolları: PlayStation 3, Xbox 360

    Gelelim boyutlara...

    Logitech z533: Kapsamlı bir inceleme

    Uydu hoparlörü:

    Yükseklik: 170 mm (6,69 inç)
    Genişlik: 100 mm (3,93 inç)
    Derinlik: 85 mm (3,34 inç)
    Ağırlık: 525 g (1,16 lbs)

    Subwoofer:

    Yükseklik: 265 mm (10,43 inç)
    Genişlik: 255 mm (10,03 inç)
    Derinlik: 195 mm (7,67 inç)
    Ağırlık: 4,0 kg (8,82 lbs)

    Denetim bölmesi

    Yükseklik: 55 mm (2,16 inç)
    Genişlik: 72 mm (2,83 inç)
    Derinlik: 72 mm (2,83 inç)
    Ağırlık: 200 g (7 oz)

    Kablo Uzunluğu:

    Güç/Şarj Kablosu: 200 cm (6,6 ft)
    Sağ uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)
    Sol uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)
    Denetim bölmesi fiziksel bağlantılı kablo: 185 cm (6,1 ft)

    Teknik Özellikler

    Hoparlör Türü: 2,1
    Güç Türü: AC
    Güç Değeri (RMS): 60 watt
    Uydu hoparlörü: 2 x 15 watt (8 ohm, @1 KHz, @%10 THD)
    Subwoofer: 30 watt (4 ohm, @100Hz, @%10 THD)
    Güç Adaptörü: 100–240V (50/60Hz)

    Bağlantılar:
    Girişler: Stereo RCA, 3,5 mm aux girişleri
    Kulaklık girişi: 3,5 mm
    Sürücü Boyutu:
    Uydu hoparlörü: 66 mm (2,6 inç) tam aralıklı hoparlör sürücüsü
    Subwoofer: 133 mm (5,25 inç) içbükey dome sürücü
    Ses Basınç Seviyesi (SPL Maks.): >97 dBA
    Sinyal-Gürültü Oranı (SNR):
    Uydu hoparlörleri: 80 dB, A ağırlıklı
    Subwoofer: 80 dB, A ağırlıklı
    Frekans yanıtı: 55 Hz – 20 kHz
    Giriş Empedansı: 8 Kohm
    Ses Denetimleri: Denetim bölmesi üzerinde Bas, Ses Seviyesi, AÇMA/KAPAMA düğmesi
    Hassasiyet:
    Uydu hoparlörleri: 450 mV

    Ürünün fiyatı ise 384 TL.

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