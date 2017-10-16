Logitech z533: Kapsamlı bir inceleme

Logitech Z533, 2+1 yapıya sahip bir ses sistemi. 2 x 15W ses çıkış gücüne sahip olan uydulara sahip olan Logitech Z533 ses sisteminde, 30W çıkış günü sunan bir woofer yer alıyor. Toplam RMS değeri ise 60W. 2 adet 3.5 mm girişine sahip olan ses sisteminde, 1 adet RCA bağlantı portu ve 1 adet kulaklık jakı kullanılmış.

Z533'ü televizyon eşliğinde kullandık; sonuç ise gayet başarılıydı. Şık bir tasarıma sahip olan Logitech Z533 ses sistemi, özellikle uyduların şık görüntüsü ile her türlü ortamda kullanılabilir bir yapıya sahip. Uydu başı ağırlık 525 gram seviyesinde iken woofer kabininin ağırlığı ise 4 kg civarında.

Kablolu kumanda yapısı ise güç, ses ve bas kontrollerinin yapılmasını sağlıyor. Bu kumandanın uzun kablosu ise rahat bir kullanım sunuyor.

Logitech Z533 ses sistemi ile gelen bluetooth adaptörü ise bu ses sistemine kablosuz ses sistemi deneyimi ekliyor. Bu aksesuar üzerinden bluetooth destekli tüm cihazları üzerinden ses aktarımı yapılabiliyor.



Ürün hangi cihazlarla tam uyumlu çalışıyor?

Bilgisayar

Akıllı telefon

Tablet

Televizyon

MP3 çalar

Oyun Konsolları: PlayStation 3, Xbox 360

Gelelim boyutlara...







Uydu hoparlörü:

Yükseklik: 170 mm (6,69 inç) Genişlik: 100 mm (3,93 inç) Derinlik: 85 mm (3,34 inç) Ağırlık: 525 g (1,16 lbs)



Subwoofer:



Yükseklik: 265 mm (10,43 inç) Genişlik: 255 mm (10,03 inç) Derinlik: 195 mm (7,67 inç) Ağırlık: 4,0 kg (8,82 lbs)



Denetim bölmesi



Yükseklik: 55 mm (2,16 inç) Genişlik: 72 mm (2,83 inç) Derinlik: 72 mm (2,83 inç) Ağırlık: 200 g (7 oz)



Kablo Uzunluğu:



Güç/Şarj Kablosu: 200 cm (6,6 ft)

Sağ uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)

Sol uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)

Denetim bölmesi fiziksel bağlantılı kablo: 185 cm (6,1 ft)



Teknik Özellikler



Hoparlör Türü: 2,1

Güç Türü: AC

Güç Değeri (RMS): 60 watt

Uydu hoparlörü: 2 x 15 watt (8 ohm, @1 KHz, @%10 THD)

Subwoofer: 30 watt (4 ohm, @100Hz, @%10 THD)

Güç Adaptörü: 100–240V (50/60Hz)



Bağlantılar:

Girişler: Stereo RCA, 3,5 mm aux girişleri

Kulaklık girişi: 3,5 mm

Sürücü Boyutu:

Uydu hoparlörü: 66 mm (2,6 inç) tam aralıklı hoparlör sürücüsü

Subwoofer: 133 mm (5,25 inç) içbükey dome sürücü

Ses Basınç Seviyesi (SPL Maks.): >97 dBA

Sinyal-Gürültü Oranı (SNR):

Uydu hoparlörleri: 80 dB, A ağırlıklı

Subwoofer: 80 dB, A ağırlıklı

Frekans yanıtı: 55 Hz – 20 kHz

Giriş Empedansı: 8 Kohm

Ses Denetimleri: Denetim bölmesi üzerinde Bas, Ses Seviyesi, AÇMA/KAPAMA düğmesi

Hassasiyet:

Uydu hoparlörleri: 450 mV

Ürünün fiyatı ise 384 TL.