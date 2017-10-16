Logitech z533: Kapsamlı bir inceleme

Logitech Z533, 2+1 yapıya sahip bir ses sistemi. 2 x 15W ses çıkış gücüne sahip olan uydulara sahip olan Logitech Z533 ses sisteminde, 30W çıkış günü sunan bir woofer yer alıyor. Toplam RMS değeri ise 60W. 2 adet 3.5 mm girişine sahip olan ses sisteminde, 1 adet RCA bağlantı portu ve 1 adet kulaklık jakı kullanılmış.
Z533'ü televizyon eşliğinde kullandık; sonuç ise gayet başarılıydı. Şık bir tasarıma sahip olan Logitech Z533 ses sistemi, özellikle uyduların şık görüntüsü ile her türlü ortamda kullanılabilir bir yapıya sahip. Uydu başı ağırlık 525 gram seviyesinde iken woofer kabininin ağırlığı ise 4 kg civarında.
Kablolu kumanda yapısı ise güç, ses ve bas kontrollerinin yapılmasını sağlıyor. Bu kumandanın uzun kablosu ise rahat bir kullanım sunuyor.
Logitech Z533 ses sistemi ile gelen bluetooth adaptörü ise bu ses sistemine kablosuz ses sistemi deneyimi ekliyor. Bu aksesuar üzerinden bluetooth destekli tüm cihazları üzerinden ses aktarımı yapılabiliyor.
Ürün hangi cihazlarla tam uyumlu çalışıyor?
Bilgisayar
Akıllı telefon
Tablet
Televizyon
MP3 çalar
Oyun Konsolları: PlayStation 3, Xbox 360
Gelelim boyutlara...
Uydu hoparlörü:
- Yükseklik: 170 mm (6,69 inç)
- Genişlik: 100 mm (3,93 inç)
- Derinlik: 85 mm (3,34 inç)
- Ağırlık: 525 g (1,16 lbs)
- Subwoofer:
- Yükseklik: 265 mm (10,43 inç)
- Genişlik: 255 mm (10,03 inç)
- Derinlik: 195 mm (7,67 inç)
- Ağırlık: 4,0 kg (8,82 lbs)
- Denetim bölmesi
- Yükseklik: 55 mm (2,16 inç)
- Genişlik: 72 mm (2,83 inç)
- Derinlik: 72 mm (2,83 inç)
- Ağırlık: 200 g (7 oz)
Kablo Uzunluğu:
Güç/Şarj Kablosu: 200 cm (6,6 ft)
Sağ uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)
Sol uydu hoparlörü – subwoofer: 185 cm (6,1 ft)
Denetim bölmesi fiziksel bağlantılı kablo: 185 cm (6,1 ft)
Teknik Özellikler
Hoparlör Türü: 2,1
Güç Türü: AC
Güç Değeri (RMS): 60 watt
Uydu hoparlörü: 2 x 15 watt (8 ohm, @1 KHz, @%10 THD)
Subwoofer: 30 watt (4 ohm, @100Hz, @%10 THD)
Güç Adaptörü: 100–240V (50/60Hz)
Bağlantılar:
Girişler: Stereo RCA, 3,5 mm aux girişleri
Kulaklık girişi: 3,5 mm
Sürücü Boyutu:
Uydu hoparlörü: 66 mm (2,6 inç) tam aralıklı hoparlör sürücüsü
Subwoofer: 133 mm (5,25 inç) içbükey dome sürücü
Ses Basınç Seviyesi (SPL Maks.): >97 dBA
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR):
Uydu hoparlörleri: 80 dB, A ağırlıklı
Subwoofer: 80 dB, A ağırlıklı
Frekans yanıtı: 55 Hz – 20 kHz
Giriş Empedansı: 8 Kohm
Ses Denetimleri: Denetim bölmesi üzerinde Bas, Ses Seviyesi, AÇMA/KAPAMA düğmesi
Hassasiyet:
Uydu hoparlörleri: 450 mV
Ürünün fiyatı ise 384 TL.