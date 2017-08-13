Lise öğrencisi İlayda nerede?

Geçen hafta Pazar günü 14 yaşındaki kızkardeşi ile birlikte gezmek için evlerinden çıkan İlayda Deneklisoy, saat 18.30 sıralarında kentin en işlek yerlerinden biri olan İki Eylül Caddesi Esnaf Sarayı Çarşısı önünde bir anda gözden kayboldu.

Birlikte yürüdükleri ablasının yanından ayrılıp nereye gittiğini göremeyen kardeşi eve gelip durumu ailesine bildirdi. İlayda Deneklisoy’un ailesi, kızlarının eve dönmemesi üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan İlayda Deneklisoy’ın fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı. Yakınları, Eskişehir’deki özel bir lisede 11’inci sınıf öğrencisi olan İlayda Deneklisoy’un hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Yetkililer, kayıp kızın fotoğraflarının tüm illerdeki Emniyet Müdürlüklerine gönderildiğini, kaybolduğu yerin çevresindeki güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiğini, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.