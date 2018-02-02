LinkedIn, geleceğin 10 mesleğini belirledi

LinkedIn, ABD verilerini inceleyerek 2018’de en çok gelecek vadeden 10 mesleği açıkladı. Meslekler; ortalama yıllık gelir, açık pozisyon sayısı, yıldan yıla büyüme oranı ve terfiyle sonuçlanma gibi değerler analiz ederek belirlendi. Liste, Amerikan kullanıcılar baz alınarak hazırlansa da global trendlere dair bir fikir oluşturabilir.

Henüz kariyerinin başında olanlar ya da kariyerini değiştirmek isteyenler için önem arz eden araştırma sonuçlarına göre geleceğin 10 mesleği:

Etkileşim Lideri (Engagement Lead)

Geçen Yıla Göre Artış: 1,200+ (%425) Yazılım Mühendisliği Müdürü (Software Engineering Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 1,100+ (%38) Müşteri Başarısı Müdürü (Customer Success Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 1,000+ (%91) Çözüm Mimarı (Solutions Architect)

Geçen Yıla Göre Artış: 2,000+ (%28) Satış Müdürü (Sales Director)

Geçen Yıla Göre Artış: 2,000+ (%31) Mühendislik Müdürü (Engineering Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 1,400+ (%42) Program Müdürü (Program Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 4,500+ (%25) Ürün Müdürü (Product Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 3,600+ (%30) Veri Bilimcisi (Data Scientist)

Geçen Yıla Göre Artış: 2,100+ (%45) Kurum Hesabı Müdürü (Enterprise Account Manager)

Geçen Yıla Göre Artış: 800+ (%74)

LinkedIn, şirketler tarafından en çok aranan yetkinlikleri de sıraladı. Aranan yetkinliklerin yazılım sektöründe yoğunlaştığı görülüyor: