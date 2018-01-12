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LG OLED Canyon her yeri televizyonla kapladı!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

LG'nin standında kullandığı ancak satışa sunmadığı bu devasa ekran, CES'te görenleri büyülüyor!

CES, önümüzdeki aylarda tüketicilere ulaşacak teknolojileri görmek açısından harika bir yer. Ancak bazen mağaza raflarına ulaşmayacak olsa bile, müthiş görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz.

LG'nin stand alanında gördüğümüz OLED Canyon, 28 metre uzunluğunda, 246 LG Open Frame OLED 4K UHD ekrandan oluşan bir ekran. İçbükey ve dışbükey kısımlardan oluşan ekran, size şelalelerden, ormanlardan veya renkli görüntülerden oluşan sinematik bir his sunuyor. Bu deneyim, LG'nin tüketiciye yönelik OLED ekranlarında kullanılan Dolby Atmos ses teknolojisiyle güçlendiriliyor.

LG OLED Canyon her yeri televizyonla kapladı

LG'nin stand alanında gördüğümüz OLED Canyon, 28 metre uzunluğunda, 246 LG Open Frame OLED 4K UHD ekrandan oluşan bir ekran. İçbükey ve dışbükey kısımlardan oluşan ekran, size şelalelerden, ormanlardan veya renkli görüntülerden oluşan sinematik bir his sunuyor. Bu deneyim, LG'nin tüketiciye yönelik OLED ekranlarında kullanılan Dolby Atmos ses teknolojisiyle güçlendiriliyor.

LG OLED Canyon her yeri televizyonla kapladı

LG bu ürünü pazarlamakla uğraşmasa da iş dünyasının onu ofis binalarında "bir sanat çalışması veya işlevsel bir dijital sinyal sistemi" olarak kullanabileceğini söylüyor. Firma, Canyon'u kullanarak dikkatleri yeni TV'lerine ve ekranlarına çekmeyi başarmış görünüyor.

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Etiketler: televizyon , lg oled canyon
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