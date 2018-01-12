LG OLED Canyon her yeri televizyonla kapladı!

CES, önümüzdeki aylarda tüketicilere ulaşacak teknolojileri görmek açısından harika bir yer. Ancak bazen mağaza raflarına ulaşmayacak olsa bile, müthiş görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz.

LG'nin stand alanında gördüğümüz OLED Canyon, 28 metre uzunluğunda, 246 LG Open Frame OLED 4K UHD ekrandan oluşan bir ekran. İçbükey ve dışbükey kısımlardan oluşan ekran, size şelalelerden, ormanlardan veya renkli görüntülerden oluşan sinematik bir his sunuyor. Bu deneyim, LG'nin tüketiciye yönelik OLED ekranlarında kullanılan Dolby Atmos ses teknolojisiyle güçlendiriliyor.





LG'nin stand alanında gördüğümüz OLED Canyon, 28 metre uzunluğunda, 246 LG Open Frame OLED 4K UHD ekrandan oluşan bir ekran. İçbükey ve dışbükey kısımlardan oluşan ekran, size şelalelerden, ormanlardan veya renkli görüntülerden oluşan sinematik bir his sunuyor. Bu deneyim, LG'nin tüketiciye yönelik OLED ekranlarında kullanılan Dolby Atmos ses teknolojisiyle güçlendiriliyor.





LG bu ürünü pazarlamakla uğraşmasa da iş dünyasının onu ofis binalarında "bir sanat çalışması veya işlevsel bir dijital sinyal sistemi" olarak kullanabileceğini söylüyor. Firma, Canyon'u kullanarak dikkatleri yeni TV'lerine ve ekranlarına çekmeyi başarmış görünüyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 50 MÜTHİŞ DUVAR KAĞIDI