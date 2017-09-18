Levent Tülek’in ilk öykü kitabı Pitbull, 22 eylül’de raflarda

Pitbull’un sayfaları arasında kâh duygusal bir robot, kâh bir çakal dolaşıyor. Gölgeler kaplıyor bazı semtleri. Sessizce ağlıyor yaşlanmış, unutulmuş bir aktris. Bir de bakıyorsunuz, çocukların şaşkın bakışları altında bir Pamuk Prenses uçuyor. Camda kendi yansımasını görünce çirkinliği karşısında dehşete düşüyor öfkeli, öyle böyle değil çok öfkeli bir köpek…

Levent Tülek’in fantastik öğelerle bezediği öyküler, gerçeküstünün sınırlarını aşan çağımızı yansıtıyor aslında, yalnızlığımızı vuruyor yüzümüze. Ve böylece Tülek, bu kitapla kendi hayal gücüne okurunun hayal gücünü katıp yepyeni bir okuma keyfi sunuyor.