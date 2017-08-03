MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>League of Legends'a yeni içerikler geldi!

    League of Legends'a yeni içerikler geldi!

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:40

    Arcade temasını sevenler Sihirdar Vadisi’ne doyamayacaklar! Son dönemlerde Riot Games’in oyuna eklediği kostümlere baktığımızda kendilerini bir hayli geliştirdiklerini görebiliriz.

    7.16 yamasıyla gelecek olan bu haritanın yanında tabii ki yeni kostümlerin geleceğini de hatırlatmış olalım. Daha önce bildiğimiz gibi Bölüm Sonu Canavarı Veigar Arcade Riven, Arcade Ahri, Arcade Hecarim, Arcade Miss Fortune, Arcade Corki ve Arcade Sona kostümleri bulunmaktaydı.

    Yeni gelen kostümler ise Bölüm Sonu Canavarı Brand, Bölüm Sonu Canavarı Ziggs ve Arade Malzahar olarak 3 şampiyona geliyor.

    Arcade Temalı bu harita, Yılbaşı temasında olan harita gibi olmayacak. Yani bu özellik isteğe göre video ayarlardan kapatılabilecek. Nexus’lar, Taret’ler, Inhibitor’ler, Minyon’lar ve alışveriş yaptığımız Base de dahil bu temaya uygun olarak değişecek. Haritanın özel Arcade müziği olacak. Son vuruşlarda ve seviye atlamalarda Arcade temasının müzikleri yer alacak. Haritanın belli yerlerinde Arcade oyunlarından aşina olduğumuz altınlar ve yıldızlarla donatılmış olacak. 

    Ve unutmadan, yeni gelen yamayla birlikte Arcade teması dışında hem Urf modu hem de 2 kostüm daha bizleri bekliyor. Pentakill Kayle ve İlk Süvari Hecarim. 

    Hecarim’e gelecek olan kostümün yalnızca Hextech kutusundan çıkan cevherlerle alınabilir olduğunu hatırlatalım. Pentakill Kayle ise Pentakill grubunun 2.albümünün çıkışını kutlamak adına gelecek olan kostüm diyebiliriz. 1350 RP karşılığında marketten satın alabilirsiniz.

    Etiketler: lol , league of legends , oyun
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri