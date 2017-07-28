League of Legends Yükselme Ligi Şampiyonu HWA GAMING oldu

League of Legends Yükselme Ligi’nin şampiyonu 27 Temmuz’da HWA GAMING ve Beşiktaş arasında oynanan final maçıyla belirlendi. 5 maç üzerinden oynanan finalde 3-0’lık skorla rakibini zorlanmadan yenmeyi başaran HWA GAMING, Yükselme Ligi Yaz Mevsimi Şampiyonu olarak League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş ve üçüncü sırada tamamlayan OYUNHİZMETLERİ E-SPOR KULÜBÜ ise yükselmek için son şansını Şampiyonluk Ligi Elemeleri’nde deneyecek. Beşiktaş’ın rakibi Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’ni 7. bitiren takım olurken, OYUNHİZMETLERİ E-SPOR KULÜBÜ mevsim finallerinde 6. olan takımla mücadele edecek. Bu iki takımın rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele eden takımlar arasında yer alan ve lige fırtına gibi başlayan HWA GAMING, lig aşamasını üçüncü sırada bitirmesine rağmen çeyrek finallerden itibaren düşüşe geçmiş ve Çilekler ile yaptığı Şampiyonluk Ligi Elemeleri maçını kaybederek Yükselme Ligi’ne düşmüştü. HWA GAMING, Yükselme Ligi’nde aldığı bu şampiyonlukla bir mevsimlik aranın ardından yeniden Şampiyonluk Ligi’ne dönmüş oldu.