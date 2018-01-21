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League of Legends Şampiyonluk Ligi başladı!

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 06:32 | Son Güncelleme:

League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı 20 Ocak Cumartesi günü başladı.

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde 2018 Kış Mevsimi heyecanı 20 Ocak'ta başladı. 9 hafta sürecek mevsim mücadelesinin ilk maçı 20 Ocak saat 15.00'da 1907 Fenerbahçe Espor ve BAUSuperMassive eSports arasında oynanacak. 2017 Türkiye Büyük Finali'nde oynayan 1907 Fenerbahçe Espor ve BAUSuperMassive eSports'u yeni mevsimde ilk kez karşı karşıya getirecek olan bu mücadeleye, derbinin rövanşı olarak bakılıyor.

Bu yıl ligde 1907 Fenerbahçe Espor, BAUSuperMassive eSports, Dark Passage.Dominos, Galakticos, HWA GAMING, Royal Bandits, Team AURORA ve YouthCREW olmak üzere toplam 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Yapılan format değişikliğiyle tüm takımlar her gün birer maç yapacak ve puanlamalar tek maç üzerinden hesaplanacak. Maçlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.00, Pazartesi günü saat 18.00'da başlayacak.

Türkiye espor sahnesinde 5. yılını geride bırakan League of Legends Şampiyonluk Ligi, Türkiye'nin espordaki hızlı gelişimine daha fazla ivme kazandırmak adına lig mücadelesini oyuncular açısından daha rekabetçi, izleyenler açısından daha eğlenceli hale getirmek için önemli değişikliklere gitti.

Bu değişiklikler kapsamında lig artık olabildiğince fazla sayıda maç heyecanı yaşatabilmek adına tek maç üzerinden oynanacak. Daha önce 7 hafta süren mevsim mücadelesi de yapılan bu değişiklikle 9 haftaya çıkacak. Yenilenen ligden düşme kuralları çerçevesinde mevsim finallerine kalan takımlar bir sonraki mevsim ligde kalmayı garantilerken, Şampiyonluk Ligi'ne yükselecek olan takımlar çift eleme usulüyle yapılan turnuvada belirlenecek.

Maçlar Twitch ve YouTube Üzerinden Canlı Yayınlanacak

Mevsimin tüm karşılaşmalarını League of Legends'ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Detaylı Şampiyonluk Ligi 2018 Kış Mevsimi fikstürünü https://tr.lolesports.com/tr/makaleler/sl-2018-kis-mevsimi-fiksturu adresinde bulabilirsiniz.

Etiketler: lol , oyun
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