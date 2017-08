Last of Us 2'yi bekleyenlere kötü haber

Geçtiğimiz yılın sonunda, PlayStation Experience etkinliğinde Sony, efsane olan Last of Us oyununun devamı için bir tanıtım videosu göstermiş ve hayranların heyecanını arttırmıştı. İlk olarak PlayStation 3 üzerinde ve daha sonra PS4 üzerinde yayınlanan oyun, oldukça iyi eleştiriler almış ve var olduğu konsollarda türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmişti.

Ancak kısa bir süre önce Daily Star ile yapılan bir röportajda Naughty Dog'un İletişim Yöneticisi Arne Meyer, proje hakkında bazı açıklamalar yaptı ve ne kadar ilerlendiğini anlattı. Ne yazık ki verdiği cevaplar, hayranlar için pek de cesaret verici değildi.

Meyer, Uncharted: The Lost Legacy'nin tamamlanmasının ardından, neredeyse tamamen Last of Us Part Two üzerine odaklanacaklarını söyledi. Başka bir deyiş ile stüdyo, henüz projeye tam olarak başlamış bile sayılmaz ve öncelikli olarak Uncharted serisinin son katılımcısını bitirmeleri gerekiyor.

Last of Us'ın geliştirilmesi 2009 yılında başlamıştı ve ancak 2013 yılında yayınlanmıştı. Bu durumdan ve açıklamalardan yola çıkılırsa, Last of Us Part 2'nin yayınlanması için daha birkaç yıl beklenmesi gerekeceği rahatlıkla söylenebilir. Oyunun bu yıl E3 etkinliğinde gösterilmemesi de bu düşünceyi destekliyor.



