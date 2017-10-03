Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı! 'Kaçmak için 5 saniyemiz vardı'

    Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı! 'Kaçmak için 5 saniyemiz vardı'

    Razi CANİKLİGİL
    03.10.2017 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Hürriyet, ABD tarihinin en kanlı saldırısının ardından olay yerine gitti. Önceki akşam dehşeti yaşayan Las Vegas’ta büyük bir korku hâkimken, Washington muhabirimiz Razi Canikligil olay yerinden izlenimlerini aktardı. Dehşeti yaşayanların olayın şokunu hâlâ atlatamadıkları anlaşılıyor. Öte yandan ABD basını olayda hayatını yitiren kurbanlara ait hikâyelere geniş yer ayrıldı. 29 yaşındaki Sonny Melton, eşi Heather'in üzerine kapaklanarak hayatını kurtardığını ancak kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiğini anlattı.

    ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde dün akşam yerel saatle 22.00 sularında ‘Route 91 Harvest’ müzik festivaline düzenlenen kanlı saldırının ardından kentte sessizlik hakim. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, dehşeti yaşayanların olayın şokunu hâlâ atlatamadıkları anlaşılıyor.

    Las Vegas katliamı, mermilerden kaçarken geride kalanlara yardım etmeye çalışan fedakâr insan hikâyeleriyle şimdiden ABD’de günün konusu oldu. Yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı 3 günlük festivalin son konserinde meydana gelen saldırıda, arkadaşlarının kurşun yaralarını elleriyle kapatarak kanamayı durdurmaya çalışan gençler de herkesi duygulandırdı.

    Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı Kaçmak için 5 saniyemiz vardı
    Rıza Canikligil bildiriyor

    ‘KAÇMAK İÇİN 5 SANİYEMİZ VARDI’
    Country müzik şarkıcısı Jason Aldean’ın konseri sırasında gerçekleşen saldırıda, görgü tanıkları saldırganın yalnızca sahnenin ön tarafındaki kalabalığı hedef aldığını aktardı. Hürriyet’e konuşan bir görgü tanığı, “Acımasızdı. Durmuyordu. Mermilerini yeniden yüklediği anlarda kendinizi koruyabileceğiniz bir yere kaçabilmek için beş, belki sekiz saniyeniz vardı” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜM SUÇLU SİLAH LOBİSİ’
    Bir diğer görgü tanığı ise “Oteli ve konser alanını en iyi gören Excalibur Oteli’nin 20’nci katındaki otel odamdan baktığımda tüm alanın polis tarafından kapatıldığını ve giriş-çıkışlara izin verilmediği gördüm” şeklinde konuştu. Mandalay Bay Oteli’nin kumarhanesinde görevli bir kurpiyer ise Ulusal Tüfek Ajansı’nı (NRA) suçlayarak şu ifadeleri kullanıyor: “Bir kişinin bu kadar silah almasına nasıl izin verilir? Bence tüm suçlu ve bu saldırıdan sorumlu olan NRA’dır.”

    Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    “DEAŞ TERÖRÜ OLMAMASI BÜYÜK ŞANS”
    Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Las Vegas’ta otellerin neredeyse hepsi dolu. Las Vegas Havalimanı’na indiğimde konuştuğum bir taksici, saldırıya rağmen turistlerin şehre gelmeye devam ettiğini, özellikle de DEAŞ terörü olmamasının kendileri için bir büyük şans olduğunu dile getiriyor. Iraklı asıllı taksici Ömer, “DEAŞ terörü olsaydı, Amerikalılar büyük gürültü koparırdı. Yabancılar da endişelenirdi. Yerel terör olması bunun bir devamının gelmeyeceği şeklinde algılandı” diyerek saldırıyı yorumluyor.

    ŞEHİR RİTMİNİ DÜŞÜRMEDİ
    Saldırganın olayı gerçekleştirdiği Mandalay Bay Oteli’nin hemen karşısında yer alan Luxor Otel’i de güvenlik çemberine alan ve giriş-çıkışlara izin vermeyen polis dışarıda kalan otel müşterilerini çevredeki diğer otellere gönderirken Las Vegas’ta devam eden “Uluslararası Casino ve Oyun Fuarı” da devam ediyor. Olayın ardından gazeteci ve televizyoncu akınına uğrayan şehirde, gündüz saldırı ile ilgili haber kanallarını yayınlayan restoranlar akşam saatlerinde ise spor kanallarına geçiş yaptı.

    Saldırıda hayatını kaybedenlerin hikayeleri ise gün yüzüne çıkmaya başlıyor... 

    'HAYATIMI KURTARDI, SIRTINDAN VURULDU' 

    Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    29 yaşındaki Sonny Melton hemşire olarak çalışıyordu. Konsere eşi Heather Melton'la birlikte gelmişti. Genç adam eşi Heather'ı kurşunlardan kurtarmayı başardı ancak kendisi can verdi.

    Ortopedi cerrahı olan Heather Melton katliam sonrası yaptığı açıklamada, "Benim hayatımı kurtardı, beni kaçırmaya çalışırken arkadan vuruldu. Onun çok mükemmel bir koca olduğunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

    32 YILLIK KARI KOCA DAKİKALAR ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

    32 yıldır evli olan Denise Salmon Burditus ve kocası Tony Burditus katliamdan dakikalar önce bu fotoğrafı çekmişlerdi. Denise Salmon Burditus, kocası Tony Burditus'un kollarında can verdi. İkili katliamdan dakikalar önce çektikleri fotoğrafı Facebook'taki hesaplarından paylaşmıştı.

    Las Vegas dehşetini yaşayanlar anlattı Kaçmak için 5 saniyemiz vardı

    Etiketler: Las Vegas , ABD , saldırı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri