KYK başvurusu nasıl yapılır? Yurt ve burs başvuru işlemleri

Üniversite yerleştirme sonuçları ardından KYK yurt başvuru süreci de başladı. 2017-2018 öğretim yılında ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören öğrencilerin yurt başvuruları 20 Ağustos gece yarısına herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek.



YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yaşadığı şehirden farklı bir ili kazanan adaylar için en büyük sorunlardan biri olan barınma ihtiyacını karşılayacak olan KYK yurt başvurularıyla ilgili detaylı bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" adresli web sitesinde bulunan başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Yurt başvuruları, "e-devlet"te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin "e-devlet"teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle "e-devlet"e girerek okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular "e-devlet" üzerinden alınacağı için, "e-devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliğiyle birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka "e-devlet" şifresi almaları veya diğer "e-devlet" giriş yöntemlerine sahip olmaları gerekiyor. Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yurt başvuruları ardından gündeme gelen bir diğer konu ise burs başvuruları oldu. Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan burs/kredi başvuru tarihleri önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Burs ve kredi başvuruları ise yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin sonlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde kamuoyuna duyurulacak.

KARMA DÖNEM BİTTİ

ÖZEL yurtlarda karma dönem bitti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karma özel yurtlara kız ya da erkek olarak tek türde faaliyet gösterebileceklerini açıklamıştı. Bakanlığın düzenleme için özel yurtlara verdiği süre 4 Ağustos’ta doldu. Artık bir özel yurt sadece kız ya da erkek öğrencilere hizmet verebilecek. Aladağ’da yaşanan yurt yangını faciasından sonra yeni kararlar alınmış ve aralıkta yapılan yasal düzenlemelerle özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak MEB’e devredilmişti. ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ ise 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB, 81 il valiliğine gönderdiği ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Uygulamalarına İlişkin Açıklama’ başlıklı yazıyla özel yurtlarda karma yurtların kız ya da erkek olarak tek türde faaliyet gösterebileceklerini hatırlatmıştı.