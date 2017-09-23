Kuzey Kore'den savaş ilanı!

Kuzey Kore ordusunun üst düzey isimleri ABD'ye karşı yapılacak 'kutsal savaş'ta sonuna kadar savaşma yemini etti. Diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD lideri Donald Trump ise birbirleriyle laf yarışına devam ediyor.

Trump'ın "akli dengesinin bozuk" olduğunu belirten Kim Jong-un, "Trump dünyanın gözleri önünde bana ve ülkeme hakaret etti. Ve tarihteki en azılı savaş ilanında bulundu" dedi.

TRUMP, OBAMA'YI SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım." dedi.

Trump, Demokratların Kuzey Kore konusunda gerekli adımları atmadığını savundu.

Kuzey Kore'yle ilgili sorunu çözmeleri gerektiği vurgusunu yapan Trump, "Başka seçeneğimiz yok. Belki bazı adımlar işe yarar, belki de yaramaz. Ben kişisel olarak işe yarayacağından emin değilim ancak ne olursa olsun, güvende olduğunuzu söyleyebilirim." diye konuştu.