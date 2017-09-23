Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Kuzey Kore'den savaş ilanı!

    Kuzey Kore'den savaş ilanı!

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:15

    Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda ordunun ABD'ye karşı başlayacak bir savaş için sonuna kadar savaşacaklarına dair yemin ettiği görülüyor.

    Kuzey Kore ordusunun üst düzey isimleri ABD'ye karşı yapılacak 'kutsal savaş'ta sonuna kadar savaşma yemini etti. Diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD lideri Donald Trump ise birbirleriyle laf yarışına devam ediyor.

    Kuzey Koreden savaş ilanı

    Trump'ın "akli dengesinin bozuk" olduğunu belirten Kim Jong-un, "Trump dünyanın gözleri önünde bana ve ülkeme hakaret etti. Ve tarihteki en azılı savaş ilanında bulundu" dedi.

    TRUMP, OBAMA'YI SUÇLADI

     ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım." dedi.

    Trump, Demokratların Kuzey Kore konusunda gerekli adımları atmadığını savundu.

    Kuzey Kore'yle ilgili sorunu çözmeleri gerektiği vurgusunu yapan Trump, "Başka seçeneğimiz yok. Belki bazı adımlar işe yarar, belki de yaramaz. Ben kişisel olarak işe yarayacağından emin değilim ancak ne olursa olsun, güvende olduğunuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

     

    Etiketler: Kuzey Kore , ABD , Ordu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri