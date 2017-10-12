Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kuzey Kore’den ‘Kırım’ hamlesi

    Kuzey Kore’den ‘Kırım’ hamlesi

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın 2014 yılında bir referandumla ilhak ettiği Kırım, Kuzey Kore tarafından Rus toprağı olarak tanındı.

    Kuzey Kore merkezli ‘Bilim Ansiklopedisi’ adlı bir yayınevinin hazırladığı dünya haritasında Kırım, Rusya’ya ait gösterildi. Rusya’nın Kuze Kore Büyükelçiliği’nin Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre; Kırım’ın Rusya toprağı olarak gösterilmesini değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, referandum sonuçlarını tanıdıklarını açıkladı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri