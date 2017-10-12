Kuzey Kore’den ‘Kırım’ hamlesi

Rusya’nın 2014 yılında bir referandumla ilhak ettiği Kırım, Kuzey Kore tarafından Rus toprağı olarak tanındı.

Kuzey Kore merkezli ‘Bilim Ansiklopedisi’ adlı bir yayınevinin hazırladığı dünya haritasında Kırım, Rusya’ya ait gösterildi. Rusya’nın Kuze Kore Büyükelçiliği’nin Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre; Kırım’ın Rusya toprağı olarak gösterilmesini değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, referandum sonuçlarını tanıdıklarını açıkladı.