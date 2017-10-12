Kuzey Kore’den ‘Kırım’ hamlesi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Kuzey Kore merkezli ‘Bilim Ansiklopedisi’ adlı bir yayınevinin hazırladığı dünya haritasında Kırım, Rusya’ya ait gösterildi. Rusya’nın Kuze Kore Büyükelçiliği’nin Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre; Kırım’ın Rusya toprağı olarak gösterilmesini değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, referandum sonuçlarını tanıdıklarını açıkladı.