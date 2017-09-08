Kuzey Kore'den 'bilimsel' tören

Kuzey Kore yönetimi son olarak başkent Pyongyang’da hidrojen bombası testinde görev yapan bilim insanlarını taşıyan otobüslerle önceki gün geçit töreni düzenledi.



Pyongyang’daki ana caddelerden geçen otobüs kortejini, caddelerin kenarında sıralanmış halk ellerinde bayraklarla selamladı. Alkış ve tezahüratlar eşliğinde geçiş yapan konvoy, Kim Il-Sung Meydanı’na ilerledi. Meydandaki billboardlarda füze görselleri dikkat çekti. Kutlama miting ve havai fişeklerle geç saatlere kadar devam etti.







FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNE KÖYLÜ İSYANI

Kuzey Kore’nin nükleer füze testlerinin ardından güvenlik kaygısı artan Güney Kore, ABD ordusundan aldığı füze savunma sistemi THAAD’a 4 füze fırlatma rampası daha eklemek üzere askeri hazırlıklara geçti. Sistem, Güney Kore’nin başkenti Seul’un 217 kilometre güneyindeki bölgeye taşınmaya başlandı. Ancak sistemin kurulacağı bölgedeki köylerde yaşayan halk bu duruma büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 400 kişi, füze rampası sevkıyatının yapılacağı yolların çevresinde toplandı.



ÇİN’DEN ÇAĞRI

Güney Kore polisi ise önceden hazırlıklıydı. Köylüler, yoldan geçen askeri araçlara taşlar fırlattı. Polis ile protestocular arasında kavga çıktı. 6’sı polis 38 kişi yaralandı. Siyasi talepleri olmayan köylüler, halihazırda iki fırlatma rampası ve bir radarı içeren THAAD sistemi nedeniyle köy çevresinde büyük bir askeri hareketlilik olmasından şikayetçi. Bu arada, Çin Dışişleri, ABD ve Güney Kore’yi, THAAD sisteminin kurulumunu durdurmaya çağırdı.