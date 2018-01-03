Kuyumcular can güvenliği istiyor

Esenler’deki Koçer Kuyumculuk’un sahibi Sedat Koçer (39), işyerini soymaya çalışan 3 kişiye silahla karşılık vermişti. Soygunculardan birini öldüren, birini de ağır yaralayan Sedat Koçer de hayatını kaybetmişti. Kuyumcular Odası üyeleri Sedat Koçer’in işyerinin önündeydi. Meslektaşlarını anan kuyumcular adına açıklama yapan Oda Başkanı Narayr İşler, “Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da, bankacı ve doktorlar gibi riskli meslekler sınıfına alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz. Biz, bu tür olaylar bir daha yaşanmasın diye, yıllar önce harekete geçtik. 81 ilin oda ve dernek başkanlarıyla birlikte, Türkiye Kuyumcular Birliği Kanun Taslağı’nı hazırladık. Bu kanun taslağı, hem sektörümüzdeki birliğin oluşması, hem de yasal boşlukların önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Biz, Birlik Kanun Taslağı’nı, Gümrük ve Ticaret Bakanı’mızı ziyaret ederek bizzat ilettik. Aradan bir buçuk yıl geçti. Ne yazık ki kuyumculuk gibi 400 bin kişinin çalıştığı, önemli bir sektörün bu önemli talebine, olumlu veya olumsuz hiçbir cevap alamadık” dedi.

Sedat Koçer’in ağabeyi ve meslektaşı olan Murat Koçer ise, “Soygun olayının bir an önce aydınlatılmasını ve meslektaşlarımızın taleplerinin dikkate alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

''SIRA BİZE DE GELECEK''

Hakkari Kuyumcular Derneği Başkanı Sabahattin Baş ise, kuyum kuryelerine de silah verilmesi gerektiğini belirterek, “Devletimiz bizi korusun. Sadece ben silah alabiliyorum. Altını benim yanımdaki taşıyor. O da silah alabilsin. Bir gün sıra bize de gelecek. Ben de bir ölüyüm” dedi.