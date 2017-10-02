Kurtlar Vadisi'nden 'Macho Man 2'ye

“Kurtlar Vadisi Pusu“ dizisindeki Araz rolü ile ünlenen ve 10 bölüm sonra diziden ayrılan Bülent Babayiğit (47), Alman sinemasına adım attı. Çekya ve İtalya’da çekilen ‘Macho Man 2’ adlı sinema filminde zeki ve sinirli bir organ mafyası lideri rolünü başarı ile canlandıran Babayiğit, filmin Nürnberg’teki galasında ilgi odağı oldu. Gazeteler onunla yapılan söyleyişi yayınladı.

İSPANYA’YA KADAR YÜRÜMÜŞTÜ

2012 yılında Nürnberg’in tanınmış kişisi Katolik arkadaşı Pino Fusaro ile Ortaçağdan beri kullanılan Hac yolunu (Jakopsweg) yürüyerek İspanya’nın Santiago tamamlamış ve Almanların dikkatini çekmişti. Mankenlik de yapan Bülent Babayigit, gelecek yıl çekilecek serinin devam filmi ‘Macho Man 3’ün hazırlıklarına başladı.

Filmde sosyete bodyguardı olarak tanınan Peter Althof ve eski boksör Rene Weller ile başrolü paylaşan Bülent Babayiğit, 1.87 boyunda ve 105 kilo ağırlığında.