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    Kritik MGK toplantısı başladı

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 13:48 | Son Güncelleme:

    Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının süresi 19 Ekim'de doluyor. OHAL'in 5. kez uzatılması için Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyede bulunması hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulunda ise OHAL'i uzatma kararının alınması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında, İdlib operasyonu, bağımsızlık referandumunun ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik yaptırım planlarıyla ABD ile yaşanan vize gerginliğinin de ele alınacağı belirtiliyor.

    Etiketler: toplantı , ANKARA
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