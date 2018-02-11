Kritik görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın ve McMaster görüşmesiyle Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi.

İkili ilişkileri olumsuz etkileyen konular ele alındı, terörizmin her çeşidine karşı ortak mücadele edilmesinin yolları konuşuldu.

Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasında, "terörle ortak mücadeleyi genişletecek yöntem arayışı ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek çözüm arayışlarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı duyuruldu.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları bütünüyle ele alındığı, "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın ardından Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Türkiye'ye gelecek.

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