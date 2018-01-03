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    Kritik buluşma öncesi Fransa’dan Ankara’yı kızdıracak yorum

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    03.01.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak’ta yapacağı Paris ziyareti öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Ankara’yı kızdırma potansiyeli yüksek açıklamalar geldi.

    Yeni yıl nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Macron, otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlüğün basın özgürlüğü olduğunu buna karşılık sonuç almak amacıyla diyaloğun kesilmemesi gerektiğini belirterek Türkiye’yi örnek gösterdi. Diyaloğa rağmen Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayan Macron, konuyu Erdoğan ile görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi.

    KALDIRILAN İLK ÖZGÜRLÜK
    Fransa’nın basın özgürlüğü konusunda kendisiyle aynı değerleri paylaşmayan rejimlerle diyalog kurmayı reddetmemesi gerektiğine değinen Macron, “Basın özgürlüğü özel bir özgürlük değil. Özgürlüğün en yüksek ifadesi. Bunun için otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlük oluyor. Bu kabul edilemez bir durum” dedi.

    “ERDOĞAN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞTÜM”
    Mümkün olan her zaman tutuklu gazetecilerin serbest kalması için müdahale etmeleri gerektiğini ifade eden ve bu alanda geçtiğimiz dönemde tutuklanıp bir süre sonra serbest bırakılan Fransız gazeteciler bağlamında Türkiye ile iki sınama yaşadıklarının altını çizen Macron, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derhal serbest bırakılmaları için doğrudan görüştüm” dedi.

    RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
    Basın özgürlüğüne kötü muamele edilen Avrupa ülkeleri olarak da Rusya ve Türkiye’yi örnek gösteren ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de dile getirdiğini hatırlatan Macron, diyaloğa rağmen Türkiye’de aralarında Avrupalı gazetecilerin de olduğu çok sayıda tutuklu gazeteci bulunduğunu söyledi.

    KONU GÜNDEMDE OLACAK
    Konuyu Erdoğan ile görüşmesinde de gündeme getireceğini ifade eden Macron şunları söyledi: “Türkiye ile görüşmelerde, görevlerini yapmaları engellenen tutuklu gazetecilerin durumuna atıf yapmayı sürdüreceğim. Bunu saygı içinde ancak değer ve çıkarlarımızı koruma kaygısıyla yapacağım.”

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Emmanuel Macron , gazetehaberleri
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