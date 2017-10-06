Kral Selman'ın altın merdiveni bozulunca...

Yürüyen merdivenini yanına alarak Moskova’ya ilk kez bir ziyaret düzenleyen Kral Salman’ın “altın kaplı” merdiveni uçağa yanaştırıldı, kapı açılıp kral yürüyen merdivene adımını attı ve üzerindeyken merdiven bozuldu: Kral Salman kalan basamakları yürüyerek inmek zorunda kaldı.

Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı.

Rusya ve Suudi Arabistan liderleri arasında sona eren görüşmenin ardından enerji, tarım, savunma sanayi ve altyapı alanları başta olmak üzere 14 anlaşma imzalandı.



Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Rusya tarafından üretilen S-400 hava savunma sistemlerine ilgi gösterdiğini belirterek, "Ancak bu konuda nihai bir karar alınmadı." dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihte ilk kez Rusya'yı ziyarete gelen Suudi Arabistan Kralı Selman'ın bu ziyaretini "dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.



Kral Selman ise Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinde Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Rohingya'da Müslüman azınlığın haklarının ihlal edilmemesi konusunda çözüm bulunması için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.