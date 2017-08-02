MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Korkutan şüphe: Köy karantinaya alındı

    Korkutan şüphe: Köy karantinaya alındı

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 19:10Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 19:10

    SİVAS’ta merkeze bağlı Serpincik Köyü’nde bir kazın bilinmeyen nedenle telef olması üzerine kuş gribi şüphesiyle yaklaşık bin kanatlı hayvan itlaf edildi.

    Kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Köyü’nde kent dışından alınan bir kazın telef olması sonucu köylüler durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine köye gelen ekipler, köyün etrafındaki 3 kilometrelik bölgede çalışma yaptı. Köyde bulunan yaklaşık bin kanatlı hayvanı toplayan ekipler, köyü karantina altına aldı. Toplanan kanatlı hayvanlar torbalara konularak kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi. Telef olan kaz ise ekipler tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

    "HEPSİNİ ALDILAR"

    Serpincik köyünde çiftliği bulunan ve kanatlı hayvan besleyen Duran Malkoç, "Dün öğle saatlerinde hastalık var diye buraya geldiler. 60 kaz, 20 ördek ve 30 tavuğumu götürdüler. Çiftlikte canlı hayvan bırakmadılar. Kuş gribi var diye kanatlı hayvanların hepsini aldılar" dedi.

    Korkutan şüphe: Köy karantinaya alındı

    İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü, sonuçlanıncaya kadar köyün karantinada olduğu açıklandı.

    Etiketler: serpincik , kuş gribi , Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri