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    Korkunç tesadüf: 2 yılda 2'si de aynı şekilde can verdi

    DHA
    23 Ağustos 2017 - 21:38Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 21:38

    RİZE'de apartmanın beşinci kattındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Hayrünnisa Özcü hayatını kaybetti. 2 yıl önce de 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali’yi bolkondan düşmesi sonucu kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşadı.

    Müftü Mahallesinde Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa Özcü, bu sabah oyun oynadığı sırada balkona çıktı. Bu sırada aşağıya sarktığı sanılan çocuk dengesini kaybederek beşinci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü.

    Korkunç tesadüf: 2 yılda 2si de aynı şekilde can verdi

    Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali de yaklaşık 2 yıl önce ÇaykentÿBeldesi Kokulukaya Mahallesindeki evlerinin ikinci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

    Korkunç tesadüf: 2 yılda 2si de aynı şekilde can verdi

    Sinoplu olan ailenin çay hasat döneminde çalışmak üzere Rizeye geldiği ve Müftü Mahallesinde kiraladıkları evde kaldıkları öğrenildi.

    Etiketler: sinop , rize , Hayrünnisa Özcü
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