Korkunç tesadüf: 2 yılda 2'si de aynı şekilde can verdi

Müftü Mahallesinde Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa Özcü, bu sabah oyun oynadığı sırada balkona çıktı. Bu sırada aşağıya sarktığı sanılan çocuk dengesini kaybederek beşinci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali de yaklaşık 2 yıl önce ÇaykentÿBeldesi Kokulukaya Mahallesindeki evlerinin ikinci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Sinoplu olan ailenin çay hasat döneminde çalışmak üzere Rizeye geldiği ve Müftü Mahallesinde kiraladıkları evde kaldıkları öğrenildi.