Korkunç olay... Uyandığında buluştuğu adam boğazını kesiyordu

İngiltere'nin Mancherster şehrinde yaşayan Mark Canavagh internet üzerinden tanıştığı Steven Lund tarafından öldürülmeye çalışıldı. 51 yaşındaki adam buluşma yerine gittiğinde kendinden geçti. Kurbanını uyutan Lund, korkunç amacını gerçekleştirmeye karar verdi.

Canavagh kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi. Vücudunun her yerinde kesikler bulunan bir adam boğazına bir bıçak dayalı olduğunu fark etti.

Lund, yavaş yavaş kurbanının boğazını kesiyordu. Korkunç olayın farkında varan Canavagh, adamla dövüşerek elinden kurtuldu. Bulundukları dairede onu ittirerek elinden kaçmayı başardı.



Steven Lund

Bu korku filmlerini aratmayan sahneler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Binadan çıkar çıkmaz caddede insanlardan yardım isteyen Canavagh, hastaneye kaldırıldı. 2 hafta tedavi gören adamın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine tam 32 dikiş atıldı.

Lund'un 37 yıl önce kamyon şoförünü öldürmek suçundan hapsildiği ancak şartlı tahliye olduğu belirlendi. Lund'un şartlı tahliye kurallarına uymadığı için kaçak olduğu bilridildi.

Yakalanan adam 27 yıl hapse mahkum edildi.