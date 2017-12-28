Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, uluslararası boks antrenörlüğü sertifikasına sahip Adnan D. (45) ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi olan boksör M.K. (15) ve diğer sporcular, kulüpler arası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e gitti gitti. İddiaya göre antrenör, burada M.K.’ya tecavüz etti. 15 yaşındaki M.K. Mersin’den Adıyaman’a döndüğünde durumu ailesine anlattı. Aile polise giderek antrenör hakkında şikayette bulundu.

Polis, savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Adnan D. daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Adli makamlar şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.