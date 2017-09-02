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    Kıyma makinesine kaptırdılar

    İHA-DHA
    02.09.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 11:33

    Kurban Bayramı'nda iki ilden peş peşe iki korkunç haber geldi. Mersin'de 2 yaşındaki bir çocuk, Niğde'de de 4 yaşındaki bir çocuk ellerini kıyma makinesine kaptırdılar. Her iki çocuk da ameliyata alındı.

    Edinilen bilgiye göre olay, ilk olay Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk, evde bulunan kıyma makinesi ile oynamaya başladı. Küçük çocuk, birden elini kıyma makinesine kaptırdı.

    Kıyma makinesine kaptırdılar

    Bunun üzerine ailesi durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu elinde kıyma makinesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri de hastaneye giderek, çocuğun elindeki kıyma makinesini çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı. Yapılan çalışmanın ardından kıyma makinesi kesilerek, çocuğun elinden çıkartıldı. Çocuğun elinin ve parmaklarının büyük zarar gördüğü görülürken, hemen ameliyata alındı.

    Şehir Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 2 yaşındaki çocuk, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk burada ameliyat edilirken, 3 veya 4 parmağında sıkıntı olduğu ve izlemeye alındığı öğrenildi.

    Kıyma makinesine kaptırdılar

    NİĞDE'DE DE YAŞANDI

    Mersin'in ardından benzer bir olay da Niğde'den geldi. Çiftlik İlçesi’nde meydana gelen olayda, ailesinin kurban eti kıydığı makineyi çalıştıran 4 yaşındaki bir çocuk elini kaptırdı. Durumu fark eden annesinin makineyi kapatmasının ardından çağrılan sağlık ekibi, küçük çocuğun elini kurtaramadı. Bunun üzerine makine ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen çocuğun elini çağrılan itfaiye ekibi makinenin içinden çıkardı. Parmaklarında derin kesikler bulunan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

    Etiketler: kıyma makinası , toroslar , mersin , kaza , çocuk , niğde
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