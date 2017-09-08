Körfez krizi için arabuluculuğa talip

Trump Körfez krizi için “Bunun kolaylıkla çözülebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, İran’la ilişkisi ve radikal İslamcı gruplara destek verdiği suçlamasıyla 5 Haziran’da Katar ile diplomatik ilişkileri kesmişti.



Suudilerin başını çektiği Körfez ülkeleri, diplomatik ilişkileri kesmekle kalmamış kara ve deniz sınırlarını kapatarak Katar’ı adeta ablukaya almıştı. Öte yandan Trump’a mayıs ayındaki Riyad ziyaretinde kaplan ve çita kürkünden kaftanlar, kılıç, sedef kakma kılıflı bir gümüş hançer, tabanca kabzası ve mermiliklerin de aralarında bulunduğu 83 parça hediye verildiği açıklandı.



'TRUMP AYRIMCILIK YAPIYOR'

Başkan Trump’ın, 16 yaşından önce yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin ABD’de kalmasını sağlayan DACA programını iptal kararına karşı en sert adım eyalet başsavcılarından geldi. 800 bin kadar kişinin sınır dışı edilmesini öngören DACA’nın iptalini engellemek üzere, 15 eyaletin başsavcıları ile başkent Washington başsavcısı karşı dava açtı. Davanın gerekçesi ise Başkan Trump’ın kararının temelinde ‘ayrımcılık’ olduğu iddiası. Davadaki ayrımcılık iddiasını güçlendiren en önemli neden, “Trump’ın Meksikalı göçmenlere karşı duyduğu önyargı” olarak aktarılıyor.