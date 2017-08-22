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    Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AK Partili vekilden tepki

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 16:01Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:01

    Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasına AK Partili Milletvekili Metin Külünk'ten tepki geldi.

    AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Millet adına soruyorum. Bylock'tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?” diye sordu.

    Konyaspor Başkanının serbest bırakılmasına AK Partili vekilden tepki

    Sosyal medyadan sert mesajlar paylaşan AKP’li Metin Külünk, şunları yazdı:

    “Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, ‘Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.’ Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. ‘O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki Fetö yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbol'da Fetö yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli.”

    Külünk'ün mesajları şöyle:

    Konyaspor Başkanının serbest bırakılmasına AK Partili vekilden tepki

    Etiketler: metin külünk , konyaspor başkanı , Ahmet Şan , fetö
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