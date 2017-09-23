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    Konya'da yeni obruk oluştu

    AA
    23.09.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 15:12

    Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

    İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Büyük Karakuyu mevkisinde oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.  Yayla yoluna 50 metre mesafedeki merada oluşan yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan Şeref Koçhan fark etti.  Koçhan, koyunlarını otlattığı sırada şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

    Obruk olabileceğini düşünerek meranın içinde gezmeye başladığını anlatan Koçhan, şöyle konuştu:
    "Sese koyunlarım da tepki verdi. Hayvanlar çok korktu. Sesin geldiği yere baktığımda yine obruk oluşmuş. Obruk çevresinde tedbir alınmalı içerisine düşen olabilir. Sürekli obrukla yatıp kalıyoruz. Her taraf obruk oldu, ne yapacağımız şaşırdık. Çevremizde 9-10 tane obruk var. Korkulu günler yaşıyoruz. 'Acaba yer çökecek mi, çökmeyecek mi' diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz."

    Bölgede yaşayan Hikmet Koçhan ise obruğun gündüz vakti koyunlarını otlatırken oluştuğunu dile getirdi.
    Obruk tehlikesine rağmen geçimini sürdürdüğü hayvancılığı bırakamadığını vurgulayan Koçhan, çöken yerlere güvenlik tedbirleri alınmasını istedi.

    Konyada yeni obruk oluştu

    Konyada yeni obruk oluştu

    Etiketler: Konya , Karapınar İlçesi , obruk
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