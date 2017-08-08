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    Kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerlerine girdi

    İSTANBUL (İHA)
    08 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 09:49

    İstabul'da E-5 Avcılar istikametinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerlerine çarptı. Olayda bir kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

    Kaza saat, 08.00 sıralarında E-5 Küçükçekmece mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Önünden geçen aracın sağ tarafına geçmeye çalışan sürücü B.F. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü B.F. sol tarafta bulunan metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerinden geçen duyarlı bir sürücü durup yaralı sürücüye yardımcı oldu. Kollarında çizikler olan ve kaşı açılan sürücü kazanın şokunu uzun süre üstünden atamadı. Arabanın parçaları sağa sola savruldu. Kazanın etkisi ile Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

    Etiketler: Otomobil , KAZA , E-5 , metrobüs
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