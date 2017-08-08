Kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerlerine girdi

Kaza saat, 08.00 sıralarında E-5 Küçükçekmece mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Önünden geçen aracın sağ tarafına geçmeye çalışan sürücü B.F. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü B.F. sol tarafta bulunan metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerinden geçen duyarlı bir sürücü durup yaralı sürücüye yardımcı oldu. Kollarında çizikler olan ve kaşı açılan sürücü kazanın şokunu uzun süre üstünden atamadı. Arabanın parçaları sağa sola savruldu. Kazanın etkisi ile Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.



