Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Komşusunun yetim çocuğunu istismara 10 yıl

    Komşusunun yetim çocuğunu istismara 10 yıl

    İsmail SAYMAZ
    18.02.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da komşusunun 12 yaşındaki yetim kızını istismar eden 5 çocuk babası Ö.Ç. ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

    Komşusunun yetim çocuğunu istismara 10 yıl43 yaşındaki Ö.Ç., 15 Ağustos 2017’de mahalle komşusunun yetim kızı olan D.A.’yı motosikletine bindirerek, ormanlık alana götürmüş, burada elle taciz ettiği çocuğu daha sonra 12,5 lira vererek evine göndermişti. Tutuklanan Ö.Ç.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    Ö.Ç., ise ifadesinde, babası olmadığı için zaman zaman D.A.’ya para verdiğini savunarak, şunları söyledi:

    “D. yanıma gelip kendisini gezdirmemi isterdi. Kendisini kıramadığımdan Malatya’ya doğru yola çıktık. 15 kilometre kala bir lokantada yemek yedik. D.’yi daha önce de gezdirmek amacıyla motosikletime bindirmiştim.”

    “Sanığın kişiliği, cezasında takdir indirimi yapılmasının geleceği üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda kanaat oluşmaması” nedeniyle takdir indirimine gidilmedi. Tutukluluğunun devamına karar verilen Ö.Ç.’nin velayet dahil bütün hakları elinden alındı. 

    Bu nasıl babaBu nasıl baba!

    Etiketler: gazetehaberleri , Adıyaman , istismar , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri