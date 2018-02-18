Komşusunun yetim çocuğunu istismara 10 yıl

43 yaşındaki Ö.Ç., 15 Ağustos 2017’de mahalle komşusunun yetim kızı olan D.A.’yı motosikletine bindirerek, ormanlık alana götürmüş, burada elle taciz ettiği çocuğu daha sonra 12,5 lira vererek evine göndermişti. Tutuklanan Ö.Ç.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Ö.Ç., ise ifadesinde, babası olmadığı için zaman zaman D.A.’ya para verdiğini savunarak, şunları söyledi:

“D. yanıma gelip kendisini gezdirmemi isterdi. Kendisini kıramadığımdan Malatya’ya doğru yola çıktık. 15 kilometre kala bir lokantada yemek yedik. D.’yi daha önce de gezdirmek amacıyla motosikletime bindirmiştim.”

“Sanığın kişiliği, cezasında takdir indirimi yapılmasının geleceği üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda kanaat oluşmaması” nedeniyle takdir indirimine gidilmedi. Tutukluluğunun devamına karar verilen Ö.Ç.’nin velayet dahil bütün hakları elinden alındı.