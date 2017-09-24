"Koltuklar kirlenmesin" diye düşünen madenciler o anları anlattı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’ndeki maden ocağında çalışan 6 işçi, önceki gün iş çıkışında kullandıkları asansör arızalı olduğu için müesseseye bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü maden ocağından çıktı. Madenciler, Gelik’ten çalıştıkları Kilimli’deki müesseseye gitmek için halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde yer altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleri bulunan işçiler, otobüs şoförü Ogün Bahar’ın ısrarına rağmen koltuklar kirlenmesin diye oturmayarak ayakta gitti. Otobüsteki bir yolcunun çekip sosyal medyada paylaştığı, işçilerin, Gelik’ten çalıştıkları kuruma kadar yaklaşık 5 kilometre ayakta yolculuk yaptığını gösteren fotoğraf ilgi gördü.

Otobüsün güvenlik kamerasına da ayakta dururken yansıyan işçilerin davranışı bir anda herkesin takdirini kazandı.

İŞÇİLER KONUŞTU

Otobüste ayakta yolculuk yapan işçilerden 10 yıllık madenciler 38 yaşındaki Sabahattin Akkoç, 37 yaşındaki Turgay İnam, 31 yaşındaki Gökhan Onur ve 36 yaşındaki Koray Karabacak, DHA’ya konuştu. Sabahattin Akkoç, maden ocağında yer üstüne çıktıkları asansör arızalandığı için Gelik’ten çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yolda yürürken otobüs şoförü durdu bizi aldı. Şoför arkadaş 'Oturun' dedi. Ama biz oturmadık koltuklar kirlenmesin diye. Öyle yolculuk yaptık. O da gündem oldu. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Koltuklar kirlenmesin diye oturmadık. Otobüs şoförü ücret de almadı. Güzergahı olmamasına rağmen müessese önüne kadar bıraktı bizi. Görüntüleri görünce ben de çok duygulandım. Tepkiler çok iyiydi. Sosyal medya hep bizi konuştu. Biz hep acıyla gündeme gelirdik. Bu sefer iyi bir şey ile gündeme geldik. Bu da bizi mutlu etti."

'ÜSTÜMÜZ PİS BİNEBİLİR MİYİZ?' DEDİK

Turgay İnam da aldıkları tepkilerden mutluluk duyduğunu anlatırken, "Otobüs şoförüne ’Üstümüz pis, binebilir miyiz?’ dedik. O da ’Ne demek ağabey binin tabii ki’ dedi. ’Biz de madenci çocuğuyuz’ dedi. ’Ücret verelim’ dedik kabul etmedi. Biz sohbet ederek yolculuk ettik. O da sağolsun güzergahı olmadığı halde bizi Karadon’a kadar bıraktı. Görüntüleri izledik. Bu kadar gündem olacağını düşünmedik. Madencilerin kazayla değil de bu şekilde bir olayla gündeme gelmesi bütün madencileri mutlu etti" dedi.

Diğer işçiler Koray Karabacak ve Gökhan Onur da otobüs şoförünün istikameti olmadığı halde kendilerini müessese önüne kadar bıraktığını, madenciye verilen değeri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.