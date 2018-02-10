Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma neresi?

    Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma neresi?

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Kızıl Elma, son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Kızıl Elma ülküsü olarak bilinen ve Türk Edebi tarihinde de sık sık kullanılan ifade, içerisinde birçok anlam barındırıyor. Peki, Kızıl Elma nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen ifade hakkında detaylı bilgiler

    Kızıl Elma, bir Türk askerinin Zeytin Dalı operasyonuna yönelirken gittiği yer olarak tanımlamasının ardından gündem konusu oldu. Ergenekon Destanı'ndan, Orta Asya'dan bu yana Türk toplumu için önemli bir yere sahip olan Kızıl Elma ifadesi, geçmiş dönemin eserlerinde de sıkça görülebilmektedir.

    KIZIL ELMA NEDİR? NERESİDİR?

    Türk Edebi tarihinde de kullanılan Kızıl Elma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer almıştır. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülmektedir;

    * Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.

    * Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.

    * Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.

    * İlahî ve sırlı bir bilgidir.

    * Millî asabiyet, millî ahlâktır.

    * İstanbul’un sembolüdür.

    * Türk ordusunun manevi hedefidir.

    * Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.

    Bütün bu anlamların iki düşünce etrafından birleştiği değerlendirmesi yapılabilir;

    I- Kızılelma İlahî bir bilgi, bir sır ya da şifredir.

    II- Kızılelma coğrafi bir mekâna ulaşma düşüncesi, “ideali”, ulaşılmak istenen bir yer veya diyardır.

    Etiketler: kızıl elma , kızıl elma neresi , kızıl elma nedir , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri