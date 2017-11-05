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    Kız yurdunda panik! Çok sayıda öğrenci sinir krizi geçirdi

    Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
    05.11.2017 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Karaman’da Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, ’Sıra sizde’, 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek fenalaştı. Bu durumu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

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    • Kız yurdunda panik
    • Kız yurdunda panik
    • Kız yurdunda panik
    • Kız yurdunda panik

    Olay, saat 03.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi’nde bulunan ve bu yıl açılan 1400 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

    Yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bir bölümü, uyurken odalarına gelen bir kişinin kendilerini korkuttuğunu iddia edip fenalaştı.

    Bu durumu duyan öğrencilerden bazıları da sinir krizi geçirdi.

    Kız yurdunda panik Çok sayıda öğrenci sinir krizi geçirdi

    AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ GELDİ

    Bunun üzerine yurt görevlileri, 112 Acil Servis’e haber verdi. Yurda çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada uyanıp yataklarından kalkan öğrencilerde, korkup binayı tahliye etmek istedi.

    Görevlilerin iknası sonucu öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. Fenalaşan 8 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansla müdahale edildi.

    Kız yurdunda panik Çok sayıda öğrenci sinir krizi geçirdi

    2 HAFTADIR SÜRÜYOR

    Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, ’Sıra sizde’, ’Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını, odalarına ve kapılarını işaretlediğini ileri sürdü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kız yurdunda panik Çok sayıda öğrenci sinir krizi geçirdi

    Etiketler: Karaman , panik , Son dakika
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