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    Hürriyet >Gündem>'Kız meselesi' bir cana mal oldu

    'Kız meselesi' bir cana mal oldu

    İHA D
    24.09.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 09:33

    Diyarbakır’daki bir lisede, dışarıdan gelen bıçaklı grup, 'kız meselesi' nedeni ile öğrencilere saldırdı. 3 öğrencinin yaralandığı kavgada, yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Türk Telekom Mesleki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise önüne gelen kimliği belirsiz 3 kişi, okulda bulunan ve daha önce tartıştıkları öğrencilere saldırdı. Bir süre kavga eden gruptan dışarıdan gelenler, yanlarında bulundurdukları bıçakları çıkarıp saldırmaya başladı.

    Kavgada 3 öğrenci yaralanırken, olayı görenler ambulans ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslar, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı öğrencileri çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Yarılılardan Batuhan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis saldırganların yakalanması için geniş çapta arama başlattı.

    Etiketler: okulda kavga , diyarbakır , Batuhan A.
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