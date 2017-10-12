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    Ankara'da kız kaçırma dehşeti!

    Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (DHA)
    12.10.2017 - 12:53 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Kahramankazan'da mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.'yi kaçırdı. Kızın ağabeyi yollarını kesip ateş açtı. Aracı kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 13 kişiye gözaltına aldı. Gözaltındakiler Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verirken bir zanlı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kızın akrabaları yeniden silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ise ağır yaralındı.

    Olay, Ankaranın Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan İlçesi’nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç'in de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi’ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.

    Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazandan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.

    Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan'ın silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem Genç'e isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

    Olay ardından Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisine alındı.

    Kahramankazan İlçesi’nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip edenağabeyinin ateş etmesi sonucuotomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Gençin ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.


     

    Etiketler: ankara , kahramankazan , kız kaçırma , çatışma
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