Delinin zoruna bak!... Marmara Üniversitesi'nde silah sesleri

Olay, Kadıköy Göztepe Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Kampüsü’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci olan kız arkadaşıyla yerleşkeye girmeye çalışan Volkan U., öğrenci kimliği olmadığı için içeri alınmayınca kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartıştı. Oradan ayrılan Volkan U. bir süre sonra elinde havalı tabana ile gelerek iki güvenlikçiye saldırarak tabancanın kabzasıyla yaraladı. Kaçmaya çalışan Volkan U.’yu üniversitenin başka güvenlikçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yaralanan güvenlikçiler Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin arkadaşları olduklarını söyleyen iki kadın, ellerinde bulunan tabanca şarjörünü polise teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.