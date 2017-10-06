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    Hürriyet >Gündem>Delinin zoruna bak!... Marmara Üniversitesi'nde silah sesleri

    Delinin zoruna bak!... Marmara Üniversitesi'nde silah sesleri

    Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-
    06.10.2017 - 06:55 | Son Güncelleme:

    KADIKÖY’de, kız arkadaşının öğrencisi olduğu üniversiteye gelen bir kişi, öğrenci kimliği olmadığı için kendisini içeri almayan güvenlik görevlileriyle tartıştı. Üniversite girişinden ayrılarak havalı tabanca alıp gelen kişi, iki güvenlikçiye saldırarak silah kabzasıyla yaraladı. Güvenlikçiler, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı.

    Olay, Kadıköy Göztepe Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Kampüsü’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci olan kız arkadaşıyla yerleşkeye girmeye çalışan Volkan U., öğrenci kimliği olmadığı için içeri alınmayınca kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartıştı. Oradan ayrılan Volkan U. bir süre sonra elinde havalı tabana ile gelerek iki güvenlikçiye saldırarak tabancanın kabzasıyla yaraladı. Kaçmaya çalışan Volkan U.’yu üniversitenin başka güvenlikçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Yaralanan güvenlikçiler Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şüphelinin arkadaşları olduklarını söyleyen iki kadın, ellerinde bulunan tabanca şarjörünü polise teslim etti.

     

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , istanbul , marmara üniveritesi , güvenlik , güvenlikçi
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