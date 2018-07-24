Zorlu PSM’den sezonun ilk sürprizleri
Zorlu PSM’nin merakla beklenen yeni sezonundan ilk isimler açıklandı. Yeni sezonda da sanatseverlerin buluşma noktası olacak Zorlu PSM, sanat ve müzik dünyasının gözde isimlerini ağırlamaya devam edecek.
‘GHOST’ GELİYOR
‘No Roots’ şarkısıyla pop listelerini fetheden Alice Merton’dan (6 Eylül) bir klasik olan ‘Ghost’ müzikaline (19 Ekim-4 Kasım), heavy metal sahnesinin özgün gruplarından Empyrium’dan (7-8 Eylül) indie rock’ın Seattle çıkışlı yıldızı Damien Jurado’a (11 Eylül), İran asıllı şarkıcı Azam Ali ve multi-enstrümantalist Loga Romin Torkian’ın projesi Niyaz’dan (27 Eylül) progresif rock, metal sahnesinin yıldızlarından Pain of Salvation’a (18 Ekim), efsane bas gitarist Victor Wooten’dan (24-25 Ekim) 8 yıl aradan sonra ilk defa dünya turnesine çıkan müzik dehası Imogen Heap’e (26-27 Ekim), son dönemlerde cazın parlayan yıldızı olarak gösterilen Youn Sun Nah’dan (2 Kasım), benzersiz sesi ve melankolik şarkılarıyla Jeff Buckley’nin veliahtı olarak gösterilen Tamino’ya (10 Kasım), orkestra eşliğinde ‘Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’ filmi gösteriminden (14-15 Aralık) techno sahnesinin efsane ismi Sam Paganini’ye (26 Ocak) kadar pek çok isim, bu yılın line-up’ında yerini aldı bile... Zorlu PSM, yakın bir zaman içinde başka isimler de açıklayacağının müjdesini veriyor.
‘MIX’ KASIMDA
Farklı müzik türlerini bir çatı altında toplayan MIX Festivali 16-17 Kasım tarihlerinde müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar İstanbul ise 8 - 9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
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