Zorlu PSM’den sezonun ilk sürprizleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kitap Sanat
24.07.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Zorlu PSM’den sezonun ilk sürprizleri

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Zorlu PSM’den sezonun ilk sürprizleri

Zorlu PSM’nin merakla beklenen yeni sezonundan ilk isimler açıklandı. Yeni sezonda da sanatseverlerin buluşma noktası olacak Zorlu PSM, sanat ve müzik dünyasının gözde isimlerini ağırlamaya devam edecek.

‘GHOST’ GELİYOR

‘No Roots’ şarkısıyla pop listelerini fetheden Alice Merton’dan (6 Eylül) bir klasik olan ‘Ghost’ müzikaline (19 Ekim-4 Kasım), heavy metal sahnesinin özgün gruplarından Empyrium’dan (7-8 Eylül) indie rock’ın Seattle çıkışlı yıldızı Damien Jurado’a (11 Eylül), İran asıllı şarkıcı Azam Ali ve multi-enstrümantalist Loga Romin Torkian’ın projesi Niyaz’dan (27 Eylül) progresif rock, metal sahnesinin yıldızlarından Pain of Salvation’a (18 Ekim), efsane bas gitarist Victor Wooten’dan (24-25 Ekim) 8 yıl aradan sonra ilk defa dünya turnesine çıkan müzik dehası Imogen Heap’e (26-27 Ekim), son dönemlerde cazın parlayan yıldızı olarak gösterilen Youn Sun Nah’dan (2 Kasım), benzersiz sesi ve melankolik şarkılarıyla Jeff Buckley’nin veliahtı olarak gösterilen Tamino’ya (10 Kasım), orkestra eşliğinde ‘Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’ filmi gösteriminden (14-15 Aralık) techno sahnesinin efsane ismi Sam Paganini’ye (26 Ocak) kadar pek çok isim, bu yılın line-up’ında yerini aldı bile... Zorlu PSM, yakın bir zaman içinde başka isimler de açıklayacağının müjdesini veriyor.

‘MIX’ KASIMDA

Farklı müzik türlerini bir çatı altında toplayan MIX Festivali 16-17 Kasım tarihlerinde müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar İstanbul ise 8 - 9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

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