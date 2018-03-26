Yolumuzu aydınlatan kadınlar

İlk cildiyle tüm dünyada yaklaşık bir milyon okuyucuya ulaşan, çocuklar kadar yetişkinler tarafından da sevilen ve kızlar kadar erkekleri de heyecanlandıran ‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler’, kaldığı yerden devam ediyor. Okurların anlattığı hikâyelere de yer veren Francesca Cavallo ve Elena Favilli, kitabın önsözünde “Hikâyeler yüzbinlerce insanın daha önce göremedikleri öyküleri fark etmesini sağladı” diyor ve ekliyorlar: “Bir yıl önce ufak bir ateş yaktık. Siz de bize katıldınız, yakmak için daha fazla odun getirdiniz. Ateş giderek büyüdü. İşte, ‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 2’, ateş başında bize anlattığınız öyküler hakkında.”



Oprah Winfrey

Dünyanın bambaşka yerlerinde farklı zamanlarda yaşayan, özgürlüğe, eşitliğe, yaşama ve hayallerine tutkuyla bağlanan 100 kadının hayatı, tıpkı ilk kitap gibi uzun süre ellerden düşmeyecek bir başucu kitabı olmaya aday görünüyor. Destansı hayat öyküleriyle yüreklendiren kadınlar, hepimizi karşımıza çıkan her türlü engele meydan okumaya çağırıyor.

Kolları ve bacakları olmayan eskrimci Beatrice Vio, “Benim için hayır bir cevap değil” diyerek zayıflıklarımızı gurur duyduğumuz şeye dönüştürmenin gerçek güç olduğunu gösteriyor. Evindeki gizli bölmede Yahudileri saklayarak Nazilere kafa tutan Corrie Ten Boom cesaretin ve dayanışmanın sembolü olarak çıkıyor karşımıza. Tahtını bırakıp sanatçı dostlarıyla sıra dışı bir yaşam sürmeye başlayan İsveçli Kristina “Kimseye boyun eğmemek tüm dünyaya hükmetmekten çok daha büyük bir mutluluk” derken özgürlüğü kutsuyor. Şarkıları yasaklanan, üç kez tutuklanan, pasaportuna el konulan ve tüm bunlara rağmen dünyaya sesini duyurmayı başaran Selda Bağcan ise kitabın Türkiyeli okurlarına kocaman bir sürprizi.



ASİ KIZLARA

UYKUDAN ÖNCE HİKÂYELER-2

Francesca Cavallo-Elena Favilli

Resimleyen: Kolektif

Hep Kitap, 2018

228 sayfa, 39 TL.



TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ KADINLARI

Tam da bu noktada ülkemizde yapılan ve ziyadesiyle heyecan uyandıran benzer bir çalışmaya geçelim o zaman. Türkiye’nin ilkleri başaran 41 öncü kadınını, çocukları, öğrencileri, hayranları olan başka kadınlar anlattı ve ortaya muazzam bir ilham kaynağı çıktı: ‘Kim Demiş ki Ben Yapamam?’

Birçoğu henüz Cumhuriyet’in kurulmadığı yıllarda doğan, dolayısıyla kız çocuklarının yükseköğrenim görmesinin ve meslek seçmelerinin neredeyse imkânsız olduğu zamanlarda yaşayan bu kadınlar, başardıklarıyla yolumuza ışık tutmaya devam ediyorlar.



Canan Dağdeviren



İlk doktor, astrofizikçi, yönetmen, Sümerolog, kimyager, gezgin, ressam, yazar, dalgıç, tiyatrocu, piyanist... olan bu kadınlar hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödediler. Ama bu onların, kadınların özgür ve eşit haklara sahip olmaları için mücadele etmelerini engellemedi. Süreyya Ağaoğlu, Duygu Asena, Yıldız Kenter, Şirin Tekeli, Safiye Ali, Mihri Müşfik, Türkân Saylan, Gülten Akın, Fatma Aliye Topuz...

Pek çoğu kendi öğrencilerini yetiştirdi, kız çocukları için okullar kurulmasına öncülük etti; Köy Enstitüleri, Halkevleri gibi toplumu aydınlatan kurumların temellerini attı, dayanışmanın tohumlarını ekti.İlk dilbilimci ve çevirmenlerimizden Azra Erhat’ın mezarının başında duran ve ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral tarafından yapılan kuş figürü bugün bile bizleri heyecanlandırıyorsa dayanışma ruhu sürüyor, ekilen tohumlar filizlenip çiçek açıyor demektir.



KİM DEMİŞ Kİ BEN YAPAMAM?

Kolektif

Yayıma hazırlayan: Çağla Üren

Köstebek Yayınevi, 2018

89 sayfa, 26 TL.



