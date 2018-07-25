Yıldız isimler 'İyi Oyun'da buluştu
Genç kuşağın yıldız isimleri ‘İyi Oyun’ adlı gençlik filminde bir araya geldi. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin ve Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncularla, Youtuber Orkun Işıtmak’ı buluşturan film, sonbaharda vizyona girecek.
‘İyi Oyun’ adlı gençlik filmi, bilgisayar oyunu League of Legends’ın Türkiye’deki büyük turnuvasına hazırlanan beş gencin hikayesini anlatacak. Beş genç, League of Legends turnuvasında birinci olmak için heyecan dolu bir mücadeleye girecek. Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın yapım şirketi Eludis, Kemal Çömelek ve Kerem Bürsin'in yapım şirketi Braveborn ile Fikiron ortak yapımı olan ‘İyi Oyun’un yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi ‘The Protector’ın (Koruyucu) yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.
‘İyi Oyun’, sonbaharda sinemaseverlerle buluşacak.
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