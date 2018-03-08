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    Yeşilköy’de ‘Oku’ma zirvesi

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 19:02 | Son Güncelleme:

    Bu yıl 5’incisi düzenlenen CNR İstanbul Kitap Fuarı, 19 ülke ve Türkiye’den 350’nin üzerinde yayınevinin katılımıyla 10-18 Mart arası CNR Expo Yeşilköy’de kapılarını açıyor. Ana teması ‘Oku’ üzerine kurulan fuarın onur konuğu Alev Alatlı.

    Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği işbirliğiyle düzenlenen 5. CNR Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor. 18 Mart’a kadar sürecek fuar, 19 ülke ve Türkiye’den toplam 350’nin üzerinde yayınevini kitapseverlerle buluşturacak. Fuarın bu yılki ana teması ise ‘Oku’ üzerine kuruldu. Doğan Kitap, Alfa, Epsilon, İthaki, Kırmızı Kedi, HayyKitap, Martı, Nesil, Timaş, Tübitak, Profil, Beyaz Balina, İz, Yeditepe, Ötüken, Pegasus ve Eğitim Kaynak yayınlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce yayınevinin katıldığı fuarda, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerle birlikte 1.200’ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.
    Onur konuğu Alev Alatlı
    ABD’den New Directions Publishing ve Farrar, Straus & Giroux, Portekiz’den Penguin Random House, Norveç’ten Cappelen Damm, Endonezya’dan Mizan ve Gramedia Publishers ve Brezilya’dan Harpercollins Brasil’in de olduğu 120 yayınevi ise 9 Mart’tan itibaren üç gün boyunca CNR Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek Türk yayınevleriyle yeni iş bağlantıları kuracak.
    CNR Kitap Fuarı’nın onur konuğu ise bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görülen Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı olacak. Alatlı, CNR Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek söyleşi, sohbet ve imza günlerinde sevenleri ile bir araya gelecek. Ayrıca 9 Mart saat 16.00’da Alev Alatlı üzerine bir panel düzenlenecek. Ayşe Böhürler’in moderatörlğünü yaptığı panele konuşmacı olarak eski Kültür Bakanı Atilla Koç, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Ali Karasar, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. İrina Driga ve Pınar Yayınları’ndan Cevat Özkaya katılacak.
    Necip Fazıl’ın sergisi fuarda
    Bu yıl Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Çile’ şiirinden yola çıkarak hazırlanan ‘Bir Şiir Bir Hayat Çile’ isimli sergi de fuarda okuyucularla buluşacak. Necip Fazıl’ın fotoğraflarının yanı sıra özel eşyalarından bazıları da yine fuarda sergilenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün İbrahim Müteferrika sergisi de fuarın en önemli etkinlikleri arasında. Geçen yıl 407 bin okur tarafından ziyaret edilen fuara, bu yıl 450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

    ÖNEMLİ İMZA GÜNLERİ
    10 Mart Cumartesi
    Emrehan Halıcı, 14.00-16.00, Tübitak Yayınları
    Dr. Ümit Aktaş, 15.00-18.00, Hayy Kitap

    11 Mart Pazar
    Adem Özbay, 13.00 - 17.00, Az Kitap
    Canan Karatay, 14.00 - 16.00, Hayy Kitap
    Ayşe Kulin, 15.00 - 17.00, Alfa Yayın Grubu
    Semih Kaplanoğlu, 16.00 - 18.00, H Yayınları
    Leyla İpekçi, 17.00 - 19.00, H Yayınları
    İskender Pala, 18.00 - 20.00, Alfa Yayın Grubu

    13 Mart Salı
    Işık Öğütçü, 13.00 - 15.00, Alfa Yayın Grubu
    Ceyden Casaretto, 14.00 - 15.00, Doğan Egmond

    15 Perşembe
    Uğur Arıkan, 11.00 - 15.00, Doğan Egmond

    17 Mart Cumartesi
    Yusuf Piliç, Emre Gül, Koray Yersülen, 12.00, Ephesus Yayınları, İmza Salonu Hall 8
    Öznur Yıldırım, 13.00 - 17.00, Pegasus Yayınları, İmza Salonu Hall 8
    Sinan Akyüz, 14.00 - 16.00, Alfa Yayın Grubu
    Yılmaz Odabaşı, 14.00 - 17.00, Öteki Yayınevi
    Bahadır Yenişehirlioğlu, 14.00 - 17.00, Timaş Yayınları, İmza Salonu Hall 8
    Beyza Aksoy, 14.00 - 16.00, Epsilon Yayınevi, İmza Salonu Hall 8
    Canan Tan, 14.00 - 15.00, Doğan Kitap, İmza Salonu Hall 8
    Beşir Ayvazoğlu, 14.00 - 15.00, Kapı Yayınları
    Levent Gültekin, 16.00 - 18.00, Doğan Kitap

    18 Mart Pazar
    Işık Öğütçü, 13.00 - 15.00, Alfa
    Mehmet Ercan, 14.00 - 20.00, Hayy Kitap
    Canan Tan, 14.00 - 15.00, Doğan Kitap

     

    Etiketler: 5. CNR Kitap Fuarı , Alev Alatlı , CNR Expo Yeşilköy
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