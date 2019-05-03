Yeni Da Vinci portresi bulundu
İTALYAN sanatçı ve kâşif Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında yeni bir portresine ulaşıldı. Londra’daki Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton, portrenin Leonardo da Vinci’nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını açıkladı.
Ulaşılan resim Da Vinci’nin otoportreleri dışında tespit edilen ikinci portresi oldu. Da Vinci’nin diğer portresi ise öğrencisi Francesco Melzi tarafından çizilmişti. Da Vinci’nin bulunan yeni portresi Londra’daki Queen Galerisi’nde, ‘Çizimlerle Hayat’ başlıklı bir sergide sergilenecek. Dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galeriler, Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıldönümünü sergilerle anıyor.
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