Yazdık, çizdik Nâzım diye!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazdık, çizdik Nâzım diye!
GeriKitap Sanat Yazdık, çizdik Nâzım diye!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
HAYDAR ERGÜLEN haydaree@gmail.com
19.07.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Yazdık, çizdik Nâzım diye!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazdık, çizdik Nâzım diye!
Nazım Hikmet

Türkçe, hiç kuşkusuz en büyük iki şairine sahip çıkıyor. Yunus Emre ve Nâzım Hikmet... İlki 700 yıldır yaşıyor, ikincisi de şiiriyle öyle yaşayacak. Her zaman bir ‘kültürel muhalif’ olarak üstelik! Kırmızı Kedi Yayınları, art arda yayımladığı dört Nâzım Hikmet kitabıyla büyük şairin okurlarına, ölümünün 55’inci yılında dört dörtlük bir armağan sunuyor.

‘Yazdık Nâzım Diye Diye!’ kitabından düştü bu başlık aklıma.
Zühtü Bayar ile Günel Altıntaş’ın Türkiye’den ve dünyadan şair ve yazarlardan derledikleri Nâzım Hikmet’le ilgili yazılar, şiirler yer alıyor. Güzelim ‘Soyut’ dergisi yayınlarından 1974’te çıkmış. Okumuştum, küçük, hoş bir kitaptır. Yeniden basılmış mıdır, bilmiyorum.
Türkçe, hiç kuşkusuz en büyük iki şairine sahip çıkıyor. Yunus Emre ve Nâzım Hikmet... İlki 700 yıldır yaşıyor, ikincisi de şiiriyle öyle yaşayacak. Her zaman bir ‘kültürel muhalif’ olarak üstelik! İktidarın kalemleri son zamanlarda bir ‘kanon’ sorgulamasına soyundular. Bir muhafazakâr edebiyat dergisinde birkaç ay önce üç şair oturmuş konuşuyorlar. Nâzım Hikmet’ten ‘o zat’ diye söz ediyor biri. Diğeri de “Meydanların ateşi düştükçe onun şiiri de sönüyor!” gibi bir şey diyordu. ‘O zat’, yani şiirimizin en büyüğü! Geçenlerde de biri ‘Sait Faik, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal’ için ‘abartılmış şöhretler’ gibi bir şey yazmıştı, dedim ki kendi kendime “Bari Sabahattin Ali’yi de ekleseydi dört dörtlük olurdu!”
Fakat öyle olmuyor işte, ‘kültürel iktidar’ parayla, ilanla, destekle de hiç olmuyor kardeşler; ucunda hapis de var, sürgün de, sansür de var, ölüm de, eh zaten bunları yaşayıp büyük şair, yazar olanlardan da, bu arkadaşların olmak için bayıldıkları ‘kültürel iktidar’ değil ‘kültürel muhalefet’ oluyor, haliyle de çok iyi oluyor!

Artık Nâzım Hikmet’e ‘vatan haini’ diyen kalmadı pek, yeni çıkan kitapların tanıklıkları da tam tersine, ülkesini, dilini, Anadolu’yu, İstanbul’u ne kadar çok seven bir şair olduğunu gösteriyor. Tanıklıklara bile gerek yok, şiirlerinden biraz okumak yeter! Bugünlerde ‘Büyük Gurbetçi’mizle ilgili dört kitap yayımlandı. Üçü tanıklık eden, biri de yaşamını çizgilere döken kitaplar.
Nâzım Hikmet’in ‘gerçekleşmeyen’ aşkı, ünlü opera sanatçılarımızdan soprano Semiha Berksoy. Nâzım’ı görmeye Çankırı Hapisanesi’ne gidiyor. İzleniyor. ‘Milli Şef’ İnönü devri. “Memlekete Komünizm gelecekse onu da biz getiririz, size ne oluyor?” diyen meşhur Ankara Valisi Nevzat Tandoğan makamına çağırtıyor Semiha’yı. ‘O komünisti, adi, rezil adamı’ niye görmeye gittiğini soruyor. “Onu seviyorum!” diyor iki kez Semiha. Bunun üzerine vali, “Tamam görün, ama bari giderken bizim haberimiz olsun!” diyor. Maazallah “Kimi seveceğine de biz karar veririz!” diyebilirdi!
Nâzım Hikmet ve ‘Tosca’sı Semiha Berksoy’un ‘Mektuplaşmalar’ından oluşan kitapta her ikisinin el yazılarının yanı sıra Semiha’nın yaptığı resimler de yer alıyor. Bunların pek çoğu da Nâzım ve onun şiirleri için yapılmış resimler: ‘Kerem Gibi’, ‘Çankırı Hapisanesi’nde Ziyafet’, ‘Nâzım Hikmet’in Ölümünü Bana Haber Veren Van Kedisi’...
Nâzım’dan ayrılışının nedenini, onun ‘İnkılapçı bir genç’ olarak ‘İnkılap’ı her şeyin üstünde tutması ve Semiha’nın da buna saygı göstermesidir. 21 Ağustos 1936 tarihli mektubunda bunu bildirir Nâzım’a, ama umudunu da korur: “İkimiz de büyüyelim, dallarımız havada birbirine karışacaktır.” Bu gerçekleşmez ne yazık ki, Semiha’nın “Senin hürriyetinle yaşıyorum” dediği şair ona tespihini gönderecektir. Kim bilir belki de ‘kavuşamazsın aşk olur’ dedikleri tam da Nâzım ile Semiha aşkı içindir.

MOSKOVA’DAKİ NÂZIM’IN DİRENCİ
Orhan Karaveli, ‘Tanıdığım Nâzım Hikmet’i, onu Moskova’da ziyaret eden Türk gazetecilerinden hayatta kalan son kişi olarak yazmış. Diğerleri hayatta olmayan gazeteciler Ömer Sami Coşar ve Ahmet Şükrü Esmer. Ağustos 1960’ta Nâzım’ı ziyaret etmek de hayli cesaret istiyor ve gazeteciler de bu nedenle çok suçlanıyorlar. Karaveli, çevirmeni Ekber Babayev’in de bulunduğu uzun sohbetler ediyor şairle. İki kitapta da dikkat çeken şey, Nâzım’ın inancını, umudunu hiç yitirmemesi, hatta dışardakileri teselli etmesi: “Ben rahat, ümidli ve kuvvetliyim. Sabır etmesini öğrendim.”
Moskova’da Nâzım’la karşılaştığında onun samimiyetinden çok etkilenir Karaveli. Nâzım’ın tam anlamıyla bir özlem şairi olduğunu anlar. Yurt özlemi, dil özlemi, insan özlemi, her şeyden de önce hürriyet özlemi.
Karaveli bol kaynakçalı kitabında geridönüşlerle Nâzım’ın yaşından soyuna kadar tartışmalı konulara dalıyor, özellikle gençliğine dair anlattıklarını ilk ağızdan dinleme olanağı sunuyor. Nâzım’ın Mevlâna’dan Çanakkale Şehitleri’ne, oradan Kuvayı Milliye’ye, sosyalizme uzanan şiir çizgisini de örnekleriyle anlatıyor.
Nâzım’ı yazanlar olduğu gibi hem yazan hem çizenler de var. Müjdat Gezen’in ilk 1978’de yayımlanan ‘Çizgilerle Nâzım Hikmet’ kitabının çizeri de Savaş Dinçel. İki ünlü tiyatrocunun işbirliğiyle doğan kitap, sanırım Türkiye’deki ilk çizgibiyografilerden biri. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından toplatılıp hamur edilen kitabın yazarı ve çizeri de bir süre tutuklu kalmalarına karşın, hamur edilmeden kurtulmuşlar! Kitabın Tommiks, Teksas okutur gibi Nâzım okutmasını arzu ediyor hazırlayanlar ve başarıyorlar. Sanırım şimdi çizgili kitapların da çoğalmasıyla, özellikle genç okurlar Nâzım’ı yaşamı, aşkları, politik serüveni ve şiirleriyle daha yakından tanıyacakları bu kitabı bir çizgi’roman kahramanı’ gibi de okuyacaklardır. Nâzım da aynı zamanda bir roman kahramanı sayılmaz mı zaten kısacık ömründe yaşadıkları ve yaptıklarıyla!
‘Bu Dünyadan Nâzım Geçti’. Vâ-Nû’nun bu klasik başyapıtı, Kırmızı Kedi’nin, şairin ölümünün 55’inci yılında okurlarına sunduğu dördüncü armağan. Nâzım’ın çocukluk ve gençlik arkadaşı Vâlâ Nureddin’le Kurtuluş Savaşı günlerinden 1917 Ekim Devrimi’nin 3. yılını yaşayan Sovyetler Birliği’ne gidişleri, orada üç yıl üniversitede okumaları, politik kavgaları, şiirleriyle tam bir yol hikâyesi. Edebiyatçılığının yanı sıra asıl gazeteciliğiyle tanınan Vâ-Nû’nun bir roman kurgusuyla yazdığı kitap, Nâzım’ın ‘yoldaş’lığının hakikiliğini, çocuksuluğunu, saflığını anlatırken, öte yandan yer yer onun hatalarını da açıkyüreklilikle dile getiriyor. Yalnızca bir yoldaşlık değil aynı zamanda bir yol ayrımının da kitabı ‘Bu Dünyadan Nâzım Geçti’.
“Haziran Nâzım’dır duygusunu pekiştiren dört kitap.
“Güzel haziranlar göreceğiz çocuklar!” diyor sanki büyük şairimiz.

Yazdık, çizdik Nâzım diye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akbank Caz’dan Jamie Cullum sürprizi

Eviner ve Cennetoğlu Liverpool Bienali’nde

Seyhun Topuz’dan ‘Kuzgun Acar Anısına’

AIMA’da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladı