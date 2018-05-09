Yayın dünyasından üzücü haber
Epsilon Yayınevi'nin Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen'in beyin ölümünün gerçekleştiği duyuruldu.
Epsilon Yayınevi'nin Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen'in beyin ölümü gerçekleşti.
Alerjik astıma bağlı olarak solunum güçlüğü yaşayan Erkmen hastaneye kaldırılmıştı. Erkmen yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra yayıncılık dünyasına giren Meltem Erkmen, 46 yaşındaydı.
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