Yarının kadın yıldızları için sahnede

İSTANBUL Müzik Festivali 46’ncı yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. ‘Yarının Kadın Yıldızları’, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliği ve konser dinleyicilerinin katkılarıyla üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olacak.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, Türkiye’nin ilk ‘harika çocuğu’ İdil Biret’le birlikte 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konserin bilet geliri de projeye önemli bir kaynak sağlayacak. Projenin destekçileri arasında yer almak ve umut dolu bu konserin unutulmaz anlarına tanıklık etmek isteyenler için konser bilet fiyatları 500, 250, 150, 75 ve 30 (öğrenci) TL olarak değişiyor. Genç kadın müzisyenler, destek fonuna başvurularını 22 Mart Perşembe gününe kadar destekbasvuru@iksv.org adresinden yapabilir. Biletler, Biletix satış kanalları ve İKSV ana gişeden temin edilebilir.

KİMLER KATILABİLİR

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi: muzik.iksv.org