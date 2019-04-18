Yarım kalan filmi Doğan tamamlayacak
Yönetmen Ahmet Uluçay’ın 10 yıl önce hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kalan filmi ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’nu yönetmen Osman Nail Doğan’ın tamamlaması kararı alındı. 27 yaşındaki genç yönetmen Doğan, Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı ‘Güvercin Hırsızları’ filmi ile dikkat çekmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı son sinema filmlerini destekleme listesinde en yüksek rakamı, 1 milyon 250 bin TL ile senaryosu Uluçay’a ait olan ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ yapımına vermişti. İlk uzun metrajlı filmi ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ ile birçok ödül kazanan yönetmen Uluçay, yakalandığı hastalık nedeniyle, 2009’da senaryosunu yazdığı ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ filmini tamamlayamadan hayata gözlerini yummuştu. Desteğin açıklanmasının ardından filmin yönetmen koltuğuna Doğan’ın oturması kararlaştırıldı. Uluçay’ın oğlu İdris Uluçay, Doğan ile ilgili “Osman Nail Doğan ilgileniyor babamın senaryolarıyla. Duyarlı biri olduğu için onun çekmesini isterim” değerlendirmesinde bulunmuştu. Doğan, önümüzdeki günlerde ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ filmi için hazırlıklara başlayacak. ‘Neden Film’ tarafından yapımı gerçekleştirilecek filmin çekimlerine 2019’un son aylarında başlanılması planlanıyor.
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