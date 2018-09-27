'Yalnız Sen'e Sibil'den Ermenice yorum
Göksel Baktagir’in unutulmaz bestesi 'Yalnız Sen', Sibil (Pektorosoğlu) tarafından Ermenice sözlerle yorumlandı.
İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil (Pektorosoğlu), ünlü kanun sanatçısı Göksel Baktagir’in 1998 yılında 'Yalnız Sen' adıyla bestelediği ezgiyi ana dili olan Ermenice ile seslendirdi.
'Yalnız Sen', Göksel Baktagir’in hazırladığı özel bir proje niteliğini taşıyor. Sevgi, barış, dostluk ve aşk şarkısı olarak dünyaya hediye edilen şarkının Ermenice versiyonun adı 'Miayn Tun' (Yalnız Sen). 2017 yılında ünlü hip-hop müzik grubu ASAP MOB tarafından seslendirilen 'First Year Being Rich' isimli şarkıda da kullan ezgilere, şimdi de söz yazarı Makruhi B.Hagopyan’ın yazdığı Ermenice sözlerle dinleyicisiyle buluşacak.
Cihan Sezer’in aranjörlüğünü yaptığı parça için bir de klip çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Özkan Aksular üstlendi.
Gelecekte aynı parçanın Arapça ve Yunanca versiyonlarının da dinleyicilerle buluşması hedefleniyor.
Klip için: https://youtu.be/X5OIKw1Hkig
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