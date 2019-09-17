XJAZZ İstanbul Yarın Başlıyor
Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali 18 - 25 Eylül arasında odak noktasını sokaklarında yürüdüğümüz ve her türlü ruh haline şahit olduğumuz Taksim’e çeviriyor.
Berlin’in en kapsamlı jazz festivallerinden XJAZZ İstanbul ve Ankara’da başlıyor. Goethe-Institut İstanbul ve Art Israel desteğiyle gerçekleşecek festival; 18 - 25 Eylül’de Taksim ve çevresindeki kültür ve sanat alanlarını, müzik mekanlarını, sokakları ve dükkanları ele geçiriyor. XJAZZ, İstanbul’un kuşaklardır süregelen tarihinin ve çok sesliliğin eklemlenerek devam ettiği bu kadim semtinde, kültürü üretmeye devam ediyor. XJAZZ Festivali İstanbul, Ankara ve ilerleyen yıllarda farklı sürpriz illerin kültür takvimine girmeyi amaçlıyor. XJAZZ beşinci yılında ilk defa Ankara’da açık havaya açılacak. 28-29 Eylül’de gerçekleşecek festivalin Ankara programında Hollandalı Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers’in elektronik müzik projesi Weval, saksafon virtüözü İlhan Erşahin’in OceanvsOrientalis projesi, Gaye Su Akyol, Bobby Rauche ilk gün sahne alacak. Festivalin ikinci günü trip hop, hiphop, klasik, chill out, nu-jazz ve downtempo türlerinde akustik ve elektronik elementleri birleştiren Hugo Kant ile başlayacak. Daha sonra İngiliz müzisyen Emika’nın sahnede olacağı festival Ceza ile devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle