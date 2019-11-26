Venedik Bienali Türkiye pavyonu sona erdi
Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’ni yaklaşık yedi ayda 600 bine yakın ziyaretçi gezdi.
Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi, yaklaşık yedi ayın ardından 24 Kasım’da sona erdi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, Tofaş çatısı altındaki Fiat’ın desteği ile gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu, bu sene İnci Eviner’in Biz, Başka Yerde adlı eserine ev sahipliği yaptı.
Biz, Başka Yerde için Türkiye Pavyonu’nu bir sahneye dönüştüren İnci Eviner, bu sahnede, çizdiği desenler ve bu desenleri hayata geçiren karakterlerin videolarının mimari, ses, performans, obje gibi farklı öğelerle bir araya geldiği 'dünya içinde bir dünya' yarattı. Açık kaldığı süre boyunca işleyen ve etkileşime açık olan mekân, oluşturduğu farklı duyusal ve görsel katmanlarla Türkiye Pavyonu’nu izleyicilerin de parçası olacağı bir deneyim alanına çevirdi.
Bu yıl 11 Mayıs-24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’nin küratörlüğünü Ralph Rugoff üstlendi. Venedik Bienali tarafından 24 Kasım tarihinde yapılan açıklamaya göre, bienal açık olduğu 11 Mayıs-24 Kasım tarihleri arasında 593,616 ziyaretçiyi ağırladı.
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