Vedat Günyol ve ödülü

Bu yıl ikincisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü Feridun Andaç kazandı. Andaç, denneme türünün yanı sıra birçok alanda iyi kitaplar yazdı. Yayıncı olarak da birçok yazarın, başta kitapları raflarda olmayan yazarların yapıtlarını yayımladı.

Deneme türünün önemini gereği kadar ortaya çıkarmıyor, deneme okurunun önemini vurgulamıyoruz.

Oysa iyi bir okur, roman, şiir, öykü kitapları kadar deneme yazarlarını da okumalıdır. Çünkü o türde yayımlanan kitapları değerlendirmek için gerekli ölçütleri deneme okuyarak kazanır.

Ödüller şöyle sıralanmıştı: Birincilik Ödülü: Feridun Andaç - ‘Üstümüzdeki Gül Yaprağı’/ Jüri Özel Ödülü: Gülsüm Cengiz - ‘Umut Hep Vardır’/ Jüri Özel Ödülü: Mehmet Serdar Kubilay - ‘Buyrun Siz de Deneyin’.

Bir Cumhuriyet aydını olan Vedat Günyol adına bir ödülün verilmesini iyi okurların hepsi desteklemelidir.

Yalnız deneme ve çevirileriyle değil, Vedat Günyol, edebiyatımızda eğitici yanıyla da anılmalıdır.

Genç kuşaktan birçok ad, ilk yapıtlarını onun dergisinde yayımlamışlardır.

Ufuklar - Yeni Ufuklar dergisi edebiyata katkısı kadar, düşünce dünyamızı da beslemiştir.

Denemelerinde ‘Aydınlanma Felsefesi’ni ödünsüz bir şekilde savunmuştur.

Kendinden söz etmeyen, doktor unvanı kazanmış birinin alçakgönüllü duruşunu yakından tanıyanlar bilir.

Yaşamından bir olayı iletmek isterim.

Onu ikna ederek bütün yazarların, tanıdıklarının olduğu bir kooperatife üye yapmışlar.

Çekilen kurada ev çıkmış kendisine. Ne yapacağını bilememiş, ev çıkmayan bir arkadaşını bulunca rica etmiş ve ona devretmiş. “Böylece beni bir dertten kurtardın” demiş.

Mal mülk sözlerini yaşama sözlüğünden silmişti. Kiralık ev taşınmalarında kitaplarını kutulara koyarken çektiği zorluğu hepimiz bilirdik. Gülümsemelerle bunun da üstesinden gelirdi.

Doğu/Batı yol ayrımında Batı’yı seçmişti. Bileşimlerden, sentezlerden daima uzak dururdu.

Öyle yaşayanlar için de ‘Bölmeli Kafalar’ deyişini kullanırdı.

Cağaloğlu’nda eski Hürriyet binasının karşısındaki yolda sık sık ona rastlardım. Elinde bir paket olurdu çoğunlukla. O paketlerin içinde ya Çan Yayınları’nın yeni çıkmış bir kitabı ya da dağıtım için postaneye ya da kitapçılara taşıdığı Yeni Ufuklar dergisi bulunurdu.

Çok az insan tanıdım aykırı düşünceleri anlatırken bile gülümsemesi sönmeyen. İkna ettiğinizi sandığınız bir anda kaya gibi sert bir inanca çarpacağınızı tahmin edemezdiniz.

O kuşak, sadece ülkesinin esenliğini düşündü.

Vedat Günyol’un kitaplarını okumadan Cumhuriyet’in ideoloji ve kültür serüvenini eksik öğrenmiş olursunuz.