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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
01.05.2018 - 21:27, Son Güncelleme:

Ustalar ve çağdaşlar aynı müzayedede

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Ustalar ve çağdaşlar aynı müzayedede

Türkiye’nin önde gelen müzayede evlerinden Artam Antik AŞ, 12 Mayıs Cumartesi günü 300’üncü müzayedesini gerçekleştirecek. Türk resminin büyük ustalarıyla çağdaş isimleri bir araya getiren müzayedede İbrahim Çallı’nın ünlü ‘Adada Gezinti’ tablosu 700 bin lira açılış fiyatıyla ilk kez satışa sunulacak.

KLASİKTEN çağdaşa Türkiye’nin en önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı Artam Antik AŞ’nin 300’üncü müzayedesi 12 Mayıs Cumartesi günü iki bölüm halinde gerçekleştirilecek. Birinci bölümde usta Türk ressamların eserleriyle değerli antikalar yer alıyor. İbrahim Çallı’nın ünlü ‘Adada Gezinti’ tablosu 700 bin lira açılış fiyatıyla ilk kez müzayedeye çıkacak. Çallı’ya ait ‘Emirgan Çınaraltı’, ‘Rumelihisarı’ ve natürmort konulu eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hoca Ali Rıza’nın başyapıtlarından ‘Kırmızı Ev’ konulu guaj çalışması müzayedenin en değerli eserlerinden biri. Avni Lifij’in ‘Ayasofya’ tablosu, Sami Yetik’in ‘Ankara Kalesi’ de müzayedenin öne çıkan eserlerinden. Hikmet Onat, Vecih Bereket- oğlu, Feyhaman Duran, Şevket Dağ, Cemal Tollu, Malik Aksel, Mahmud Cuda imzalı eserler de ilk kez müzayedede satışa sunulacak. Müzayedede Osmanlı ve Avrupa yaşantısının ihtişamını yansıtan saraylara ait oturma takımları, vitrinler, Sevres porselen vazolar, bronz heykeller ve antika objelerin yer aldığı eserler de bu bölümde satışa çıkacak.

‘HAYAL DONANMA’ DA YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR
Müzayedenin ikinci bölümünde 20’nci yüzyıl çağdaş Türk resim sanatından önemli bir seçki satışa sunuluyor. Duyguları ve heyecanı müzikle anlatmış ünlü piyanist besteci Frédéric Chopin’e saygı için Nejad Melih Devrim’in 1960 yılında Varşova’da yaptığı ‘Chopin’ adlı eser bu bölümün başyapıtlarından. 1964 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilenen ve uluslararası yarışmada müzenin üçüncülük ödülünü alan Cihat Burak’ın ‘Hayal Donanma’ isimli tablosu da bu bölümde yer alıyor. Fahrel Nissa Zeid’in ‘Yelken’i müzayedenin bir diğer önemli eseri. Eski Aliye Berger Koleksiyonu’ndan müzayedeye gelen eserin yanı sıra 1940-1960 ve 1970’lerden 4 farklı Zeid eseri satışta olacak.

Ustalar ve çağdaşlar aynı müzayedede

Adada Gezinti / İbrahim ÇALLI

USTALAR GEÇİDİ
Müzayedede Erol Akyavaş’ın ‘Duvarlar’ ve ‘Kafalar’ serilerinden eserleri, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘İstanbul’ konulu soyut çalışması, Nurullah Berk’in ‘Ütü Yapan Kadın’ ve ‘Çiçekler’, Orhan Peker’in ‘Atbaşı’ konulu eseri, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Komet ve Ömer Uluç’un farklı dönemlerinden eserleri yer alıyor. Zeki Faik İzer, Cevat Dereli, Avni Arbaş, Abidin Dino, Füreya Koral, Alev Ebuzziya, Kemal Önsoy ve Canan Tolon’un eserleri de bu bölümde satışa çıkacak. Müzayedeye çıkacak eserler 3-12 Mayıs tarihleri arasında Antik AŞ sergi salonlarında görülebilir. Olgaç Artam tarafından yönetilecek müzayede 12 Mayıs Cumartesi saat 14.00’te Antik Palace’da gerçekleştirilecek.

TÜRK RESMİNİN ZAMAN TÜNELİ
Başyapıt eserlerin satışa sunulacağı müzayedenin ilk bölümünü Artam Antik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam yönetecek. Artam “300. müzayedemiz Türk resim sanatının en değerli imzalarının yer aldığı görkemli bir sergiye dönüştü. 1880’lerde oryantalist ressamların gözünden İstanbul betimlemeleri ile başlıyor ve Türk resim sanatının zaman tüneli olarak devam ediyor. 1890’lardan 1980’lere kadar uzanan geniş bir yelpaze sanatseverleri bekliyor” diye konuştu.

Ayrıntılı bilgi: www.artam.com

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